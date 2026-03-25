NYSE American Options enquête sur un problème technique affectant les échanges et les données de marché

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Le NYSE American Options de l'Intercontinental Exchange ICE.N a déclaré mercredi qu'il enquêtait sur un problème technique signalé affectant les transactions, le post-marché et les données du marché.