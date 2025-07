Nvidia: vers une reprise des ventes de puces H20 en Chine information fournie par Cercle Finance • 15/07/2025 à 09:41









(Zonebourse.com) - A l'occasion d'un déplacement à Pékin de son fondateur et p.-d.g. Jensen Huang, Nvidia a fait savoir que des demandes ont été déposées afin de reprendre la vente du GPU Nvidia H20 en Chine. 'Le gouvernement américain a assuré à NVIDIA que des licences seraient accordées, et l'entreprise espère débuter les livraisons prochainement', rapporte un communiqué de la société.



Jensen Huang a par ailleurs annoncé un nouveau GPU NVIDIA RTX PRO, entièrement conforme aux réglementations, ' idéal pour l'IA des jumeaux numériques dans les usines intelligentes et la logistique '.



Le directeur a aussi confirmé l'engagement de NVIDIA à soutenir la recherche open source, les modèles fondamentaux et les applications qui démocratisent l'IA et renforceront les économies émergentes dans toutes les régions, y compris en Amérique latine, en Europe, en Asie et au-delà.





Valeurs associées NVIDIA 164,0700 USD NASDAQ -0,52%