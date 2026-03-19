Nvidia vendra 1 million de puces à Amazon d'ici à la fin 2027 dans le cadre d'un accord sur l'informatique dématérialisée

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Stephen Nellis

Nvidia NVDA.O vendra 1 million de ses puces de traitement graphique, ainsi qu'une multitude d'autres offres du géant de l'IA, à l'unité de cloud computing d'Amazon.com AMZN.O d'ici 2027, a déclaré jeudi à Reuters un dirigeant de Nvidia.

Nvidia et Amazon Web Services ont déclaré cette semaine qu'AWS avait conclu un accord pour acheter son million de GPU, mais n'avaient pas divulgué le calendrier précis de l'accord. Ian Buck, vice-président de la division hyperscale et high-performance computing de Nvidia, a déclaré à Reuters jeudi que les ventes commenceraient cette année et s'étendraient jusqu'en 2027.

C'est à cette même date que le directeur général de Nvidia, Jensen Huang, a déclaré que l'entreprise voyait une opportunité de vente globale de 1 000 milliards de dollars pour ses familles de puces Rubin et Blackwell.

Nvidia et Amazon n'ont pas divulgué les conditions financières de leur accord. Mais Buck a déclaré à Reuters que la transaction contenait un large mélange de puces Nvidia au-delà du million de GPU, y compris les puces de réseau Spectrum de Nvidia et les puces Groq que Nvidia a publiées cette semaine après son accord de licence de 17 milliards de dollars avec une startup de puce d'IA à la fin de l'année dernière.

AWS prévoit notamment d'utiliser une combinaison de puces Groq de Nvidia, ainsi que six autres puces de Nvidia, pour une inférence plus efficace, le nom du processus par lequel les systèmes d'IA génèrent des réponses et exécutent des tâches pour le compte des utilisateurs.

"L'inférence est difficile. C'est terriblement difficile", a déclaré M. Buck à Reuters. "Pour être le meilleur en matière d'inférence, il ne faut pas utiliser une seule puce. Nous utilisons en fait les sept puces

L'accord prévoit également l'installation des équipements de réseau Connect X et Spectrum X de Nvidia dans les centres de données d'AWS. Cette décision est importante car les centres de données AWS utilisent des équipements de réseau personnalisés qu'AWS a mis des années à perfectionner.

"Ils continueront à le faire, bien sûr", a déclaré M. Buck. "Mais nous collaborons actuellement au déploiement de Connect X et de Spectrum X pour ces charges de travail importantes et les plus gros clients à travers l'IA avec AWS