Nvidia va investir jusqu'à 1 milliard de dollars dans la startup d'IA Poolside, selon Bloomberg News
information fournie par Reuters 30/10/2025 à 20:59

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails et d'éléments de contexte)

Nvidia NVDA.O va investir jusqu'à 1 milliard de dollars dans la société d'IA Poolside, dans un accord qui quadruplerait l'évaluation de la startup , a rapporté Bloomberg News jeudi, citant des personnes familières avec le sujet.

Poolside est en pourparlers pour lever 2 milliards de dollars à une valeur pré-monétaire de 12 milliards de dollars, a rapporté Bloomberg, ajoutant que l'investissement de Nvidia dans le tour de table commencerait à 500 millions de dollars, avec le potentiel d'atteindre 1 milliard de dollars si la startup atteint ses objectifs de collecte de fonds.

Poolside, qui propose des assistants de codage alimentés par l'IA, a déjà obtenu plus d'un milliard de dollars d'engagements pour le dernier cycle de financement, dont environ 700 millions de dollars de la part d'investisseurs existants, selon le rapport.

Poolside et Nvidia n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved.

