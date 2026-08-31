Nvidia va investir 3,5 milliards de dollars dans le fabricant de puces MediaTek et renforcer son partenariat

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des précisions tout au long du texte)

Nvidia NVDA.O a annoncé lundi qu’elle investissait 3,5 milliards de dollars dans la société taïwanaise MediaTek 2454.TW , une nouvelle opération visant à étendre ses liens financiers dans le secteur de l’IA.

Cette initiative fait suite à la garantie allant jusqu'à 105 milliards de dollars accordée par Nvidia au début du mois pour la location du centre de données d'OpenAI dans l'Ohio et pourrait renforcer la surveillance des accords dans le cadre desquels le fabricant de puces finance des entreprises qui contribuent à stimuler la demande pour ses produits d'IA.

Dans le cadre de l’accord conclu lundi, MediaTek, le plus grand concepteur de puces de Taïwan, permettra à ses clients d’utiliser la technologie de Nvidia pour concevoir leurs propres puces d’IA qui se connectent directement aux grands systèmes informatiques de Nvidia.

Cette technologie, baptisée NVLink Fusion, fournit aux fabricants de puces des connecteurs prêts à l’emploi et une mémoire spécialisée, permettant ainsi aux puces d’IA sur mesure de s’intégrer aux grands systèmes de centres de données de Nvidia.

Cela permet aux clients de gagner du temps et de réduire leurs coûts d'ingénierie, en leur permettant de se concentrer sur la conception de leurs propres puces plutôt que de devoir créer de toutes pièces des connexions aux systèmes de Nvidia.

Nvidia et MediaTek continueront également à collaborer sur des puces destinées aux ordinateurs personnels et sur des technologies pour les véhicules équipés d’IA.

MediaTek a indiqué qu’Alphabet GOOGL.O , un partenaire clé dans le domaine des infrastructures d’IA, avait participé à l’émission obligataire, sans toutefois dévoiler le montant de l’investissement du géant de la recherche.

Ce dernier accord s’inscrit dans le prolongement d’une relation plus large entre Nvidia et MediaTek. En juin, les deux entreprises s’étaient associées pour lancer la puce RTX Spark pour PC , dans le but d’intégrer directement des fonctionnalités d’IA aux ordinateurs portables et de bureau.

L’annonce faite lundi concernant l’investissement de Nvidia dans les obligations convertibles de MediaTek intervient quelques jours après que le fabricant de puces californien a présenté des perspectives à long terme inhabituelles, tablant sur une croissance de 70 % de son chiffre d’affaires pour l’année prochaine. Son directeur général, Jensen Huang, a déclaré que l’IA avait atteint un « point d’inflexion », la technologie passant du stade de l’expérimentation à celui du déploiement dans le monde réel.

De son côté, MediaTek s’est diversifié au-delà des smartphones pour se lancer dans les puces d’IA destinées aux centres de données, grâce à un plan de financement de 5 milliards de dollars approuvé en juillet.