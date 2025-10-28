Nvidia va construire des superordinateurs d'IA pour le ministère américain de l'Énergie et annonce des réservations totales de 500 milliards de dollars

Nvidia va construire sept superordinateurs d'IA pour le ministère américain de l'Énergie

Des superordinateurs pour aider l'arsenal nucléaire et la recherche sur les énergies alternatives

Le discours du directeur général Huang coïncide avec la tournée asiatique de Trump, qui comprendra une rencontre avec le président chinois Xi

Les actions de Nvidia augmentent de 3,3 %

par Stephen Nellis, Alexandra Alper et Arsheeya Bajwa

Le directeur général de Nvidia NVDA.O , Jensen Huang, a déclaré mardi que le leader des puces d'intelligence artificielle construirait sept nouveaux superordinateurs pour le ministère américain de l'Énergie, et a indiqué que la société avait 500 milliards de dollars de réservations pour ses puces d'intelligence artificielle. Première entreprise à dépasser les 4 000 milliards de dollars , Nvidia est au cœur du déploiement mondial de l'IA. Elle conclut des accords dans le monde entier tout en naviguant dans une guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine qui pourrait déterminer la technologie de quel pays sera la plus utilisée dans le monde. Les investisseurs attendent des précisions sur les puces que l'entreprise technologique sera en mesure de vendre sur le vaste marché chinois, mais Jensen Huang a commencé son discours lors de l'événement GTC de l'entreprise dans la capitale américaine en faisant l'éloge de la politique du président américain Donald Trump tout en annonçant de nouveaux produits et de nouveaux accords. Cela incluait une technologie de réseau qui permettra aux puces d'IA de Nvidia de fonctionner avec des ordinateurs quantiques.

Les superordinateurs que Nvidia construit pour le département de l'Énergie aideront en partie les États-Unis à maintenir et à développer leur arsenal d'armes nucléaires.

Les superordinateurs seront également utilisés pour la recherche de sources d'énergie alternatives telles que la fusion nucléaire. Le plus grand des superordinateurs destinés au ministère de l'Énergie sera construit avec Oracle ORCL.N et contiendra 100 000 puces Blackwell de Nvidia.

"Le fait de mettre le poids de la nation au service d'une croissance favorable à l'énergie a complètement changé la donne", a déclaré Jensen Huang. "Si cela ne s'était pas produit, nous aurions pu être dans une mauvaise situation, et je tiens à remercier le président Trump pour cela."

Les actions de Nvidia étaient en hausse de 3,3 % à 197,82 $ mardi après-midi.

Nvidia a également donné de nouvelles précisions sur son partenariat avec le fabricant finlandais d'équipements de télécommunications Nokia NOKIA.HE pour cibler le marché des communications IA. Nvidia investira 1 milliard de dollars pour une participation de 2,9 % dans Nokia et a également présenté une nouvelle ligne de produits appelée Arc, conçue pour fonctionner avec des équipements de télécommunications. Jensen Huang a déclaré que Nvidia travaillera avec Nokia pour améliorer l'efficacité énergétique des stations de base de l'entreprise pour la 6G, la prochaine génération de technologie de données sans fil.

"Nous allons utiliser cette nouvelle technologie pour mettre à niveau des millions de stations de base dans le monde entier", a déclaré Jensen Huang.

Au total, l'entreprise a réservé 500 milliards de dollars pour ses puces Blackwell et Rubin au cours des cinq prochains trimestres, a déclaré le directeur général.

Nvidia a également annoncé un partenariat avec Palantir Technologies PLTR.O , une société qui travaille en étroite collaboration avec le gouvernement américain. Cependant, le partenariat de Nvidia se concentre sur les activités commerciales de Palantir, où Nvidia l'aidera à accélérer la résolution de problèmes logistiques pour des entreprises telles que le distributeur de produits de rénovation Lowe's LOW.N . Ce type d'activité commerciale est depuis longtemps un bastion d'Intel INTC.O .

Nvidia a annoncé une nouvelle plateforme technologique pour les voitures auto-conduites appelée Hyperion. Jensen Huang a déclaré que Nvidia s'associait à Uber UBER.N pour créer un réseau de Robotaxis. "Il s'agira d'une nouvelle plateforme informatique pour nous, et je m'attends à ce qu'elle connaisse un certain succès", a déclaré Jensen Huang.

"Ces annonces montrent toutes la capacité de Nvidia à étendre sa portée au-delà de ses principaux clients des centres de données", a déclaré Gil Luria, analyste chez D.A. Davidson. "Bien que ces projets ne soient pas à la hauteur des investissements réalisés par les grandes entreprises telles que Microsoft, Amazon, Google et Meta, ils pourraient créer de nouveaux marchés pour Nvidia à l'avenir." Jensen Huang a pris la parole dans une salle de conférence bondée, alors que Donald Trump poursuivait sa tournée en Asie cette semaine, avant sa rencontre prévue avec le président chinois Xi Jinping jeudi. Le flux de technologies de pointe entre les deux nations sera probablement au centre des discussions commerciales, l'accès aux puces de Nvidia étant une question clé . L'événement annuel GTC de Nvidia se tient pour la première fois à Washington, D.C., signe que l'entreprise cherche à travailler avec le gouvernement et les entrepreneurs regroupés autour de la capitale. Lors de sa dernière GTC en Californie en mars, Nvidia a présenté sa feuille de route en matière de puces pour l'année à venir.

Le gouvernement américain se concentre sur l'IA et l'augmentation de sa puissance de calcul. Lundi, Advanced Micro Devices AMD.O , concurrent de Nvidia, a dévoilé un partenariat d'un milliard de dollars avec le ministère américain de l'Énergie pour construire deux superordinateurs qui s'attaqueront à de grands problèmes scientifiques allant de l'énergie nucléaire au traitement du cancer en passant par la sécurité nationale.

L'ancien président Joe Biden a limité les ventes des puces les plus avancées de Nvidia à la Chine, mais Donald Trump a hésité dans sa politique au cours de son second mandat, restreignant d'abord les exportations de puces d'IA de Nvidia conçues pour le marché chinois avant de faire marche arrière en juillet. Jensen Huang a fait valoir que Nvidia avait besoin d'accéder à quelque 50 milliards de dollars de ventes potentielles sur le marché chinois pour financer la recherche et le développement aux États-Unis afin de maintenir l'avance de son entreprise. Reuters a précédemment rapporté que les développeurs chinois voulaient toujours les puces de Nvidia , malgré les pressions exercées par Pékin pour acheter des puces nationales à Huawei Technologies Co.

Nvidia a expliqué comment elle fabrique des puces en Arizona dans les installations de TSMC 2330.TW , et comment elle assemble des serveurs au Texas et des équipements de réseau en Californie. "Nous fabriquons à nouveau en Amérique - c'est incroyable. La première chose que le président Donald Trump m'a demandée, c'est de ramener l'industrie manufacturière ", a déclaré Jensen Huang.