Nvidia va accroître ses dépenses à Taïwan à 150 milliards de dollars par an

( AFP / JOSH EDELSON )

Le géant américain de la tech Nvidia va augmenter ses dépenses à Taïwan pour atteindre 150 milliards de dollars par an, a annoncé son patron mercredi, qualifiant l'île d'"épicentre de la révolution" de l'intelligence artificielle (IA).

D'après Jensen Huang, le dirigeant de l'entreprise présentant la plus importante capitalisation boursière au monde, "Taïwan est en plein essor" et les investissements de Nvidia vont irriguer son "incroyable écosystème".

L'île est un acteur majeur de la fabrication de semiconducteurs utilisés pour l'entraînement et l'alimentation des systèmes d'IA, grâce à la présence des géants de la production de puces TSMC et Foxconn.

"Il y a quatre ans" ou "cinq ans", "Nvidia dépensait quelque 10 ou 15 milliards de dollars par an à Taïwan", a tenu à rappeler M. Huang depuis Taipei.