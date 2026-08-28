Nvidia suspend ses accords de partage des revenus avec des entreprises spécialisées dans l'IA dans le cloud, selon le WSJ

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'informations tirées d'un article)

Nvidia NVDA.O a suspendu certains accords dans le cadre d'une nouvelle initiative de financement qui proposait un soutien au crédit aux entreprises spécialisées dans l'IA dans le cloud en échange d'une part de leur chiffre d'affaires, a rapporté jeudi le Wall Street Journal, citant des sources proches du dossier.

Certains employés de Nvidia ont fait part de leurs inquiétudes à des clients actuels et potentiels, craignant que cette initiative ne fasse l'objet d'un examen de la part des autorités de la concurrence, précise l'article.

Le géant des puces électroniques a pris ses distances par rapport à ce programme la semaine dernière, moins de deux mois après l’avoir annoncé, précise le Journal, ajoutant que la société pourrait encore remanier cette initiative à l’avenir ou l’intégrer à un autre programme.

Nvidia n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Reuters.