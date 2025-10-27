Nvidia soutient le développement en open source de la robotique
information fournie par Zonebourse 27/10/2025 à 15:40
Nvidia intègre désormais dans ROS 2 des fonctions capables de gérer à la fois les processeurs classiques et les GPU, améliorant la rapidité et la fluidité des calculs nécessaires aux robots modernes. La société rend aussi disponible en open source Greenwave Monitor, un outil qui aide les développeurs à détecter et corriger rapidement les problèmes de performance.
Enfin, Nvidia lance Isaac ROS 4.0, un ensemble de bibliothèques et de modèles d'IA accélérés par GPU, compatibles avec la plateforme Jetson Thor. Cette solution permet aux ingénieurs de créer, tester et déployer plus facilement des robots capables d'apprendre et d'interagir avec leur environnement.
Valeurs associées
|191,0765 USD
|NASDAQ
|+2,59%
