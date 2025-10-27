 Aller au contenu principal
Nvidia soutient le développement en open source de la robotique
information fournie par Zonebourse 27/10/2025 à 15:40

Lors de la conférence ROSCon 2025 organisée à Singapour, Nvidia a présenté plusieurs initiatives destinées à stimuler l'innovation dans la robotique open source. L'entreprise contribue notamment à l'évolution de ROS 2, le principal cadre de développement utilisé dans le monde pour la conception de robots, et rejoint le nouveau groupe 'Physical AI' de l'Open Source Robotics Alliance, dédié au contrôle en temps réel et à l'intelligence artificielle appliquée aux machines autonomes.

Nvidia intègre désormais dans ROS 2 des fonctions capables de gérer à la fois les processeurs classiques et les GPU, améliorant la rapidité et la fluidité des calculs nécessaires aux robots modernes. La société rend aussi disponible en open source Greenwave Monitor, un outil qui aide les développeurs à détecter et corriger rapidement les problèmes de performance.

Enfin, Nvidia lance Isaac ROS 4.0, un ensemble de bibliothèques et de modèles d'IA accélérés par GPU, compatibles avec la plateforme Jetson Thor. Cette solution permet aux ingénieurs de créer, tester et déployer plus facilement des robots capables d'apprendre et d'interagir avec leur environnement.

Valeurs associées

NVIDIA
191,0765 USD NASDAQ +2,59%
