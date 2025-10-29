Nvidia se rapproche d'une valeur de marché de 5 000 milliards de dollars après avoir conclu un accord avec le gouvernement américain

29 octobre -

** Les actions de Nvidia NVDA.O augmentent de 3 % à 207,06 $ avant la mise sur le marché, en vue d'ouvrir à un niveau record et d'atteindre une valeur de marché de 5 000 milliards de dollars

** Le directeur général Jensen Huang annonce des commandes de puces d'IA d'une valeur de 500 milliards de dollars , et la construction de sept nouveaux superordinateurs pour le département américain de l'énergie

** Trump devrait rencontrer Xi jeudi, où les puces Blackwell de Nvidia pourraient être un enjeu majeur

** Le fournisseur sud-coréen de Nvidia, SK Hynix

000660.KS , affirme qu'il a vendu toute sa production de puces pour l'année prochaine, après avoir annoncé un bénéfice trimestriel record.

** Nvidia a atteint une valorisation de 4 000 milliards de dollars en juillet

** Devance Apple AAPL.O et Microsoft

MSFT.O , qui ont également atteint une valorisation de 4 000 milliards de dollars cette année

** Depuis le début de l'année, NVDA a augmenté de près de 50 % contre 44,5 % pour l'indice Philadelphia SE Semiconductor Index .SOX .