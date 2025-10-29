 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 219,25
+0,03%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Nvidia se rapproche d'une valeur de marché de 5 000 milliards de dollars après avoir conclu un accord avec le gouvernement américain
information fournie par Reuters 29/10/2025 à 10:34

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 octobre -

** Les actions de Nvidia NVDA.O augmentent de 3 % à 207,06 $ avant la mise sur le marché, en vue d'ouvrir à un niveau record et d'atteindre une valeur de marché de 5 000 milliards de dollars

** Le directeur général Jensen Huang annonce des commandes de puces d'IA d'une valeur de 500 milliards de dollars , et la construction de sept nouveaux superordinateurs pour le département américain de l'énergie

** Trump devrait rencontrer Xi jeudi, où les puces Blackwell de Nvidia pourraient être un enjeu majeur

** Le fournisseur sud-coréen de Nvidia, SK Hynix

000660.KS , affirme qu'il a vendu toute sa production de puces pour l'année prochaine, après avoir annoncé un bénéfice trimestriel record.

** Nvidia a atteint une valorisation de 4 000 milliards de dollars en juillet

** Devance Apple AAPL.O et Microsoft

MSFT.O , qui ont également atteint une valorisation de 4 000 milliards de dollars cette année

** Depuis le début de l'année, NVDA a augmenté de près de 50 % contre 44,5 % pour l'indice Philadelphia SE Semiconductor Index .SOX .

Valeurs associées

APPLE
269,0000 USD NASDAQ +0,07%
MICROSOFT
542,0700 USD NASDAQ +1,98%
NVIDIA
201,0300 USD NASDAQ +4,98%
SK HYNIX
0,0000 USD OTCBB 0,00%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street
    information fournie par Reuters 29.10.2025 11:48 

    Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,27% pour le Dow Jones .DJI , mais en hausse de 0,14% pour le Standard & Poor's-500 .SPX et de 0,27% pour le Nasdaq.

  • Des militaires américains à Frecăţei, en Roumanie, le 13 juin 2025. ( AFP / DANIEL MIHAILESCU )
    Otan : les États-Unis vont réduire leur présence en Europe de l'Est, annonce la Roumanie
    information fournie par Boursorama avec Media Services 29.10.2025 11:43 

    Il s'agit d'un simple "ajustement" qui n'empêchera pas les forces américaines de rester "plus importantes" qu'elles ne l'ont été depuis des années, a réagi un responsable de l'Otan. Les États-Unis vont réduire leur présence militaire sur le front oriental de l'Otan, ... Lire la suite

  • Theo Francken à son arrivée à une réunion informelle des ministres de la Défense de l'Union européenne, à Copenhague
    La Belgique enquête sur des drones détectés au-dessus d'une base militaire
    information fournie par Reuters 29.10.2025 11:43 

    La Belgique a ouvert une enquête après deux observations de drones au-dessus d'une base militaire dans le sud-est du pays, a déclaré mercredi le ministre de la Défense Theo Francken. Theo Francken a indiqué sur X que des gardes de la caserne de Marche-en-Famenne ... Lire la suite

  • Des femmes palestiniennes pleurent sur les dépouilles de deux enfants tués dans une frappe israélienne à Khan Younès, le 29 octobre 2025 ( AFP / BASHAR TALEB )
    A Gaza, une nuit de bombardements sur des habitants qui essayaient de reconstruire leur vie
    information fournie par AFP 29.10.2025 11:38 

    Le visage déformé par la douleur, des femmes pleurent la mort de deux enfants tués lors d'une nouvelle vague de frappes israéliennes, penchées sur les petits corps gisant sur le sol à Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza. Ailleurs dans le territoire palestinien, ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank