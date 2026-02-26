Nvidia s'attend à ce que la pénurie de puces pour jeux dure jusqu'à la fin de l'année

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La pénurie mondiale de puces de jeu pourrait durer jusqu'à la fin de l'année, a déclaré un dirigeant de Nvidia NVDA.O , signalant des difficultés supplémentaires pour l'industrie du jeu vidéo qui est déjà confrontée à des ventes faibles en raison du ralentissement de la demande des consommateurs.

Nvidia s'attend à ce que les contraintes d'approvisionnement nuisent à son activité de jeu au cours du trimestre actuel et au-delà, même si le géant des puces enregistre une forte demande, a déclaré Colette Kress, directrice financière de Nvidia, lors de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels de l'entreprise mercredi.

"Il est vrai que nous aimerions avoir plus d'offre, mais nous pensons que pour quelques trimestres, la situation sera très serrée", a déclaré Colette Kress.

"Si la situation s'améliore d'ici la fin de l'année, il sera possible d'évaluer ce que cela représente en termes de croissance annuelle. Mais il est encore trop tôt pour que nous puissions le savoir à l'heure actuelle."

Avec la course à l'intelligence artificielle dans l'industrie technologique, la demande de puces mémoire a dépassé l'offre, provoquant une flambée des prix et incitant les fabricants à donner la priorité aux composants pour les puces des centres de données, qui génèrent des marges plus élevées.

Cette situation a limité l'offre de produits électroniques grand public, tels que les smartphones et les ordinateurs personnels, ainsi que les consoles de jeu. Les puces Nvidia sont largement utilisées dans les jeux sur PC ainsi que dans la console Nintendo Switch, tandis que les consoles PlayStation de Sony et Xbox de Microsoft utilisent du matériel AMD.

Les prévisions pour le marché des consoles sont sombres . Selon les projections du cabinet d'études de l'industrie technologique TrendForce en décembre, le marché des consoles devrait connaître une baisse de 4,4 % cette année, alors qu'il prévoyait auparavant une baisse de 3,5 %.