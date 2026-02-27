Indonésie: le fils du "parrain de l'essence" condamné à 15 ans de prison

Muhammad Kerry Adrianto Riza, ancien directeur adjoint chez Pertamina et fils de l'homme d'affaires Riza Chalid, arrive au tribunal de Jakarta, le 26 février 2026 en Indonésie ( AFP / BAY ISMOYO )

Un juge indonésien a condamné vendredi le fils d'un magnat du pétrole recherché par Interpol à 15 ans d'emprisonnement pour son implication dans un vaste scandale de corruption portant sur 17 milliards de dollars.

Muhammad Kerry Adrianto Riza, 39 ans, a été reconnu coupable d'avoir manipulé des documents et de collusion avec plusieurs dirigeants du groupe public pétrolier Pertamina, selon un communiqué du bureau du procureur général.

"Il a été prouvé (...) que Muhammad Kerry Adrianto Riza a commis des actes de corruption de concert" avec d'autres prévenus, selon le jugement.

Le tribunal a condamné M. Kerry à 15 ans de prison, à une amende d'environ 50.000 euros et à rembourser quelque 146 millions d'euros.

Son père Mohammad Riza Chalid, 66 ans, est recherché pour son implication présumée dans cette même affaire de corruption. Il a fui l'Indonésie.

Une notice rouge a été émise à son encontre le 23 janvier.

M. Riza, son fils et plusieurs hauts responsables de Pertamina ont été mis en cause en juillet dans ce dossier.

Ils sont accusés d'avoir collaboré pour importer du pétrole brut auprès de fournisseurs étrangers à des prix plus élevés au lieu de s'approvisionner sur le marché intérieur comme l'exige la loi indonésienne.

Durant cette même audience vendredi, Riva Siahaan, ancien directeur général d'une filiale de Pertamina, a été condamné à neuf ans d'emprisonnement.

Selon le bureau du procureur général, l'opération de corruption porte sur environ 17 milliards de dollars (14,3 milliards d'euros). Au total, 18 personnes ont jusqu'à présent été désignées comme suspects dans cette affaire.

L'archipel d'Asie du Sud-Est est depuis longtemps confronté à des scandales de corruption et de nombreux fonctionnaires et employés de sociétés publiques ont été arrêtés ces dernières années.

En 2023, un ancien ministre des communications a été condamné à 15 ans de prison après avoir été reconnu coupable de corruption dans une affaire qui, selon les enquêteurs, a coûté au pays plus de 530 millions de dollars.