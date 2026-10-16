Nvidia s'attaque au pré carré d'Intel et AMD avec ses PC dopés à l'IA

Après avoir largement dominé le marché des puces destinées aux centres de données ces dernières années, Nvidia cherche désormais à s'imposer sur celui des ordinateurs personnels. Le géant américain a lancé ce vendredi ses premiers PC équipés de la plateforme RTX Spark, développée avec MediaTek et commercialisée par six fabricants, dont Dell, HP, Lenovo et Microsoft, à partir de 2 599 dollars.

Ces PC associent un processeur Grace basé sur l'architecture Arm et une puce graphique Blackwell, avec jusqu'à 128 Go de mémoire unifiée et une puissance de calcul pouvant atteindre un pétaflop pour l'IA. Ils permettent notamment de faire fonctionner localement des LLM avancés et des agents autonomes, sans avoir à solliciter systématiquement les infrastructures cloud.

Avec cette offensive, Nvidia vient surtout concurrencer Intel, AMD et Qualcomm sur leur propre terrain, tout en cherchant à reproduire l'intégration entre matériel et logiciel qui fait la force d'Apple. Le groupe pourrait également profiter de ce nouveau marché pour étendre l'utilisation de son environnement logiciel CUDA, devenu incontournable dans les centres de données.

Le pari est intéressant puisque l'essor des agents IA pourrait progressivement accroître les besoins en puissance de calcul des particuliers et des entreprises, mais son succès commercial reste encore incertain. A plus de 2 500 dollars, ces ordinateurs s'adressent avant tout à une clientèle spécialisée, d'autant que les premiers essais font état de certaines limites de performances, d'autonomie et de compatibilité logicielle.