Nvidia s'associe au Japon pour développer une infrastructure nationale dédiée à la "physical AI"

Nvidia a annoncé un partenariat avec le ministère japonais de l'Economie, du Commerce et de l'Industrie (METI) et l'entreprise Noetra afin de construire la première infrastructure nationale au monde consacrée à la "physical AI". Présenté par le directeur général Jensen Huang à Tokyo, ce projet vise à doter le Japon d'une plateforme d'intelligence artificielle destinée aux entreprises, aux chercheurs, aux étudiants et aux administrations, afin de renforcer la souveraineté technologique du pays.

Jensen Huang a souligné que le Japon devait développer et maîtriser sa propre intelligence artificielle plutôt que de dépendre de technologies étrangères. Selon lui, la "physical AI" représente le socle de la prochaine révolution industrielle et nécessite une nouvelle génération d'infrastructures, comparables à des "usines d'intelligence artificielle". Nvidia fournira les systèmes de calcul ainsi que l'ensemble de sa plateforme d'IA pour soutenir ce projet.

Le calendrier prévoit un début des travaux en avril 2027 et une mise en service en juin 2028. Cette initiative s'inscrit dans la stratégie du Japon visant à accélérer ses investissements dans l'intelligence artificielle et à consolider son rôle au sein de la chaîne mondiale des semi-conducteurs, un secteur dans lequel le pays demeure un acteur majeur.