Nvidia s'associe à des géants de Wall Street pour lever 500 milliards de dollars destinés au développement de l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Modifications au niveau de la source, réécritures dans l'ensemble du texte) par Juby Babu et Isla Binnie

Nvidia NVDA.O a annoncé lundi avoir conclu un partenariat avec six grandes institutions financières afin de lancer des plateformes de financement informatique visant à lever plus de 500 milliards de dollars de capitaux tiers pour les infrastructures d’IA.

Cette initiative met en évidence la façon dont la demande croissante en capacité de calcul pour l’IA attire les investisseurs institutionnels, alors que les gouvernements, les entreprises et les start-ups se livrent à une course effrénée pour construire des centres de données capables de prendre en charge les charges de travail liées à l’IA.

Les géants de la technologie ont indiqué que les dépenses consacrées à l’IA ne ralentiraient pas, les investissements cumulés devant dépasser les 730 milliards de dollars cette année.

Nvidia a signé des protocoles d’accord avec Apollo APO.N , BlackRock BLK.N , Blackstone BX.N , Brookfield BAM.N , Goldman Sachs GS.N et KKR KKR.N concernant ces plateformes de financement.

Cette initiative vise à élargir l’accès aux infrastructures basées sur Nvidia aux développeurs d’IA émergents, aux entreprises, aux gouvernements et aux fournisseurs de cloud, tout en créant des opportunités d’investissement à plus long terme, liées à l’utilisation, pour les grands gestionnaires d’actifs et les sociétés de capital-investissement.

« Ces plateformes de financement aideront les clients à accéder à une puissance de calcul rare à grande échelle et à construire les usines d’IA qui alimenteront chaque secteur et chaque pays à l’ère de l’IA », a déclaré Jensen Huang, directeur général de Nvidia.

Nvidia a indiqué que ces accords permettraient de « créer des réserves de capitaux dédiées à grande échelle et à des taux attractifs » pour ses clients.

La société n’a pas divulgué les conditions financières, les engagements d’investissement de chaque entreprise ni le calendrier de déploiement des 500 milliards de dollars prévus.

Le Financial Times avait été le premier à annoncer cette information lundi, avant que Reuters ne la confirme.