Nvidia s'apprête à investir 20 milliards de dollars dans le tour de table d'OpenAI, selon une source

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Modifie les sources aux paragraphes 1 et 4; ajoute le contexte aux paragraphes 7, 10 et 11)

Nvidia NVDA.O est sur le point de conclure un accord pour investir environ 20 milliards de dollars dans OpenAI dans le cadre de son dernier tour de table, a déclaré mardi à Reuters une personne au fait du dossier.

Le fabricant de ChatGPT OpenAI cherche à lever jusqu'à 100 milliards de dollars lors de son dernier tour de table, ce qui le valorise à environ 830 milliards de dollars, avait rapporté Reuters la semaine dernière.

Des entreprises telles qu'Amazon AMZN.O et SoftBank Group Corp 9984.T s'empressent de forger des partenariats avec OpenAI, pariant que des liens plus étroits avec la startup d'intelligence artificielle leur donneraient un avantage concurrentiel dans la course à l'IA.

L'accord Nvidia-OpenAI n'est pas encore finalisé, a déclaré la source.

Bloomberg News a rapporté plus tôt dans la journée que Nvidia était sur le point de conclure un accord avec OpenAI.

Cette nouvelle intervient quelques jours après que le Wall Street Journal a rapporté que le projet de Nvidia d'investir 100 milliards de dollars dans OpenAI et de lui fournir des puces pour centres de données avait été bloqué après que le fabricant de puces ait exprimé des doutes sur l'accord.

L'accord devait être conclu dans les semaines à venir, mais les négociations ont traîné pendant des mois.

Le directeur général de Nvidia, Jensen Huang, a démenti les allégations selon lesquelles il était mécontent du fabricant de ChatGPT et a déclaré samedi que l'entreprise prévoyait de faire un "énorme" investissement dans OpenAI, probablement le plus important de son histoire.

Huang a également déclaré à CNBC plus tôt ce mardi que Nvidia envisagerait d'investir dans la prochaine levée de fonds d'OpenAI et dans l'éventuelle introduction en bourse de la startup.

Reuters a rapporté lundi qu'OpenAI n'était pas satisfaite de certaines des dernières puces d'IA de Nvidia et qu'elle cherchait d'autres solutions depuis l'année dernière, ce qui pourrait compliquer leur relation.

Le directeur général d'OpenAI, Sam Altman, a déclaré après la publication de l'article de Reuters que Nvidia fabriquait "les meilleures puces d'IA au monde" et que l'entreprise espérait rester un "gigantesque client pendant très longtemps".