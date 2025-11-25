Nvidia recule suite à des informations selon lesquelles Meta pourrait utiliser des puces Google

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

25 novembre - ** Les actions de Nvidia Corp NVDA.O ont chuté d'environ 6 % mardi après un rapport publié lundi selon lequel Meta META.O est en discussion avec Google GOOGL.O pour utiliser ses puces d'intelligence artificielle

** L'action NVDA est en passe de connaître sa plus forte baisse quotidienne en sept mois ** Le rapport indique que les Tensor Processing Units de Google (TPUs) sont présentées comme une alternative moins chère aux puces de NVDA, menaçant potentiellement une relation client clé puisque Meta, la société mère de Facebook, a été l'un des plus gros acheteurs de NVDA

** L'action NVDA est environ 19 % en dessous de son plus haut intraday sur 52 semaines de 212,19 $ du 29 octobre 2025

** L'action s'est récemment échangée à 25,7 fois les bénéfices futurs, en dessous de sa moyenne sur cinq ans d'environ 39, selon LSEG Datastream

** En incluant le mouvement de la séance, l'action NVDA a augmenté d'environ 28% depuis le début de l'année, surpassant la hausse de près de 18% du Nasdaq .IXIC .