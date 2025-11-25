 Aller au contenu principal
DEC 25 CAC 40 Index (10x)
8 048,50
+1,01%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Nvidia recule suite à des informations selon lesquelles Meta pourrait utiliser des puces Google
information fournie par Reuters 25/11/2025 à 16:54

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

25 novembre - ** Les actions de Nvidia Corp NVDA.O ont chuté d'environ 6 % mardi après un rapport publié lundi selon lequel Meta META.O est en discussion avec Google GOOGL.O pour utiliser ses puces d'intelligence artificielle

** L'action NVDA est en passe de connaître sa plus forte baisse quotidienne en sept mois ** Le rapport indique que les Tensor Processing Units de Google (TPUs) sont présentées comme une alternative moins chère aux puces de NVDA, menaçant potentiellement une relation client clé puisque Meta, la société mère de Facebook, a été l'un des plus gros acheteurs de NVDA

** L'action NVDA est environ 19 % en dessous de son plus haut intraday sur 52 semaines de 212,19 $ du 29 octobre 2025

** L'action s'est récemment échangée à 25,7 fois les bénéfices futurs, en dessous de sa moyenne sur cinq ans d'environ 39, selon LSEG Datastream

** En incluant le mouvement de la séance, l'action NVDA a augmenté d'environ 28% depuis le début de l'année, surpassant la hausse de près de 18% du Nasdaq .IXIC .

Valeurs associées

ALPHABET-A
321,1700 USD NASDAQ +0,81%
META PLATFORMS (EX FACEBOOK)
628,3100 USD NASDAQ +2,49%
NASDAQ Composite
22 906,03 Pts Index Ex +0,15%
NVIDIA
174,6550 USD NASDAQ -4,32%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

A lire aussi

  • La bourse Euronext dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris
    L'Europe termine en hausse, les paris sur la Fed en soutien
    information fournie par Reuters 25.11.2025 18:18 

    par Diana Mandia Les Bourses européennes ont terminé en hausse mardi, portées par les paris sur une baisse des taux d'intérêt aux États-Unis, qui sont sortis indemnes d'une série de données macroéconomiques publiées tout au long de la journée. À Paris, le CAC 40 ... Lire la suite

  • Le cardinal Anders Arborelius, évêque de Stockholm, bénit le "Véhicule de l'Espoir", la papamobile utilisée par le pape François lors de sa visite à Bethléem en 2014, réaménagée en clinique mobile pour enfants afin d'être déployée dans la bande de Gaza, à Bethléem, en Cisjordanie occupée par Israël, le 25 novembre 2025 ( AFP / HAZEM BADER )
    En Cisjordanie, une "papamobile" transformée en clinique pour Gaza
    information fournie par AFP 25.11.2025 17:57 

    La voiturette utilisée par le pape François lors d'un voyage en Terre sainte est réapparue mardi dans les rues de Bethléem, en Cisjordanie occupée, cette fois-ci réaménagée en clinique mobile pour les enfants de la bande de Gaza. "Le +Véhicule de l'Espoir+ est ... Lire la suite

  • ( AFP / BERTRAND GUAY )
    Carmat : décision le 1er décembre sur l'offre de reprise
    information fournie par Boursorama avec AFP 25.11.2025 17:48 

    Le tribunal des affaires économiques de Versailles, qui a examiné mardi l'offre de reprise du seul fabricant français d'un cœur artificiel, rendra sa décision le 1er décembre, a annoncé à l'AFP Emmanuel Drai, avocat du candidat repreneur Pierre Bastid. Le projet ... Lire la suite

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
    Les Bourses européennes terminent en hausse
    information fournie par AFP 25.11.2025 17:46 

    Les Bourses européennes ont terminé dans le vert mardi, après une pluie d'indicateurs économiques aux Etats-Unis qui alimentent les attentes de baisse de taux de la banque centrale américaine (Fed) en décembre. La Bourse de Paris a terminé en hausse de 0,83%, Francfort ... Lire la suite

