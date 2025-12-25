Nvidia, qui s'inscrit dans la frénésie d'accords des grandes entreprises technologiques, acquiert une licence pour la technologie Groq et embauche des cadres

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Nvidia acquiert une licence pour la technologie de puces d'inférence

*

La transition de la direction de Groq vers Nvidia soulève des questions quant à son indépendance future

*

Les recrutements stratégiques de Nvidia reflètent la tendance à acquérir des talents sans procéder à des acquisitions complètes

(Ajout du contexte aux paragraphes 2 et 7, et de la citation d'un analyste au paragraphe 8) par Stephen Nellis

Nvidia NVDA.O a accepté d'acquérir une licence pour la technologie des puces de la startup Groq et d'embaucher son directeur général, un vétéran d'Alphabet

GOOGL.O Google, a déclaré Groq dans un billet de blog mercredi.

L'accord suit un schéma familier de ces dernières années, où les plus grandes entreprises technologiques du monde paient des sommes importantes dans des accords avec des startups prometteuses pour s'approprier leur technologie et leurs talents, mais s'arrêtent avant d'avoir formellement acquis la cible.

Groq est spécialisée dans ce que l'on appelle l'inférence, où des modèles d'intelligence artificielle déjà formés répondent aux demandes des utilisateurs. Alors que Nvidia domine le marché de l'entraînement des modèles d'intelligence artificielle, elle est confrontée à une concurrence beaucoup plus forte dans le domaine de l'inférence, où des rivaux traditionnels tels qu'Advanced Micro Devices AMD.O ont cherché à la concurrencer, ainsi que des startups telles que Groq et Cerebras Systems.

Nvidia a accepté une licence "non exclusive" sur la technologie de Groq, a déclaré Groq. Le fondateur de Groq, Jonathan Ross, qui a aidé Google à lancer son programme de puces d'IA, ainsi que le président de Groq, Sunny Madra, et d'autres membres de son équipe d'ingénieurs, rejoindront Nvidia.

Une personne proche de Nvidia a confirmé l'accord de licence.

Groq n'a pas divulgué les détails financiers de l'accord. CNBC a rapporté que Nvidia avait accepté d'acquérir Groq pour 20 milliards de dollars en espèces, mais ni Nvidia ni Groq n'ont commenté cette information. Groq a indiqué dans son blog qu'elle continuerait à opérer en tant qu'entreprise indépendante avec Simon Edwards comme directeur général et que son activité cloud continuerait de fonctionner.

Dans le cadre d'opérations récentes similaires, le principal dirigeant de Microsoft dans le domaine de l'IA est arrivé par le biais d'un accord de 650 millions de dollars avec une startup qui a été présentée comme une redevance de licence, et Meta a dépensé 15 milliards de dollars pour embaucher le directeur général de Scale AI sans acquérir l'ensemble de l'entreprise. Amazon a embauché les fondateurs d'Adept AI , et Nvidia a conclu un accord similaire cette année. Ces opérations ont fait l'objet d'un examen minutieux de la part des autorités de régulation, mais aucune n'a encore été dénouée.

"Le risque d'antitrust semble être le principal ici, bien que la structuration de l'accord sous forme de licence non exclusive puisse maintenir la fiction de la concurrence en vie (même si la direction de Groq et, nous le supposons, les talents techniques passent à Nvidia)", a écrit Stacy Rasgon, analyste chez Bernstein, dans une note aux clients mercredi après l'annonce de Groq. Et la relation du directeur général de Nvidia, Jensen Huang, avec l'administration Trump semble être l'une des plus fortes parmi les principales entreprises technologiques américaines."

Groq a plus que doublé sa valorisation, passant de 2,8 milliards de dollars en août de l'année dernière à 6,9 milliards de dollars, à la suite d'un tour de table de 750 millions de dollars en septembre.

Groq fait partie d'un certain nombre d'entreprises émergentes qui n'utilisent pas de puces de mémoire externes à grande largeur de bande, ce qui leur permet d'échapper à la pénurie de mémoire qui affecte l'industrie mondiale des puces. Cette approche, qui utilise une forme de mémoire sur puce appelée SRAM, permet d'accélérer les interactions avec les chatbots et autres modèles d'IA, mais limite également la taille du modèle qui peut être servi.

Le principal rival de Groq dans cette approche est Cerebras Systems, dont Reuters a rapporté ce mois-ci qu'il prévoyait d'entrer en bourse dès l'année prochaine. Groq et Cerebras ont signé d'importants contrats au Moyen-Orient.

Jensen Huang, de Nvidia, a consacré une grande partie de son discours principal de 2025 à faire valoir que Nvidia serait en mesure de maintenir son avance à mesure que les marchés de l'IA passeraient de l'entraînement à l'inférence.