Nvidia progresse grâce à un rapport indiquant que le fabricant de puces vise à commencer les livraisons de puces H200 à la Chine d'ici à la mi-février
information fournie par Reuters 22/12/2025 à 13:29

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

** Les actions du concepteur de puces d'IA Nvidia NVDA.O ont augmenté de 1,8 % à 184,20 $ avant la mise sur le marché

** NVDA a déclaré à ses clients chinois qu'elle visait à commencer à expédier ses puces d'IA H200, les deuxièmes plus puissantes, à la Chine avant les vacances du Nouvel An lunaire à la mi-février, rapporte Reuters

** Cependant, l'incertitude demeure car Pékin n'a pas encore approuvé les achats de H200 et le calendrier pourrait changer en fonction des décisions du gouvernement - sources

** Les Etats-Unis autoriseront l'exportation des processeurs H200 de Nvidia vers la Chine et percevront une commission de 25% sur ces ventes, comme l'avait déclaré le Président américain Donald Trump plus tôt en décembre

** La recommandation moyenne des analystes sur le titre est "acheter"; leur PT médian est de 250 $ - données LSEG

** NVDA en hausse de ~35% depuis le début de l'année

