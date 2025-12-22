Nvidia progresse grâce à un rapport indiquant que le fabricant de puces vise à commencer les livraisons de puces H200 à la Chine d'ici à la mi-février

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
** Les actions du concepteur de puces d'IA Nvidia NVDA.O ont augmenté de 1,8 % à 184,20 $ avant la mise sur le marché
** NVDA a déclaré à ses clients chinois qu'elle visait à commencer à expédier ses puces d'IA H200, les deuxièmes plus puissantes, à la Chine avant les vacances du Nouvel An lunaire à la mi-février, rapporte Reuters
** Cependant, l'incertitude demeure car Pékin n'a pas encore approuvé les achats de H200 et le calendrier pourrait changer en fonction des décisions du gouvernement - sources
** Les Etats-Unis autoriseront l'exportation des processeurs H200 de Nvidia vers la Chine et percevront une commission de 25% sur ces ventes, comme l'avait déclaré le Président américain Donald Trump plus tôt en décembre
** La recommandation moyenne des analystes sur le titre est "acheter"; leur PT médian est de 250 $ - données LSEG
** NVDA en hausse de ~35% depuis le début de l'année
