Nvidia progresse avant bourse après un trimestre ayant dépassé les attentes et rehaussé les prévisions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

26 février - ** Les actions de Nvidia ont augmenté d'environ 1 % avant bourse après avoir publié des résultats trimestriels solides et supérieurs aux attentes

** Les revenus du 4ème trimestre ont augmenté de 94% pour atteindre 68,13 milliards de dollars, dépassant les estimations; le BPA a également dépassé les attentes

** Les prévisions de revenus pour le 1er trimestre, s'élevant à 78 milliards de dollars, ont largement dépassé les attentes de Wall Street

** La direction a déclaré que le retour de capital aux actionnaires n'était pas une priorité, les dépenses étant toujours axées sur l'expansion de l'écosystème de l'IA

** Le directeur général Jensen Huang a déclaré que le calcul de l'IA "ne reviendra pas en arrière", soulignant la demande soutenue

** Les analystes de J.P. Morgan ont déclaré que Nvidia "fait feu de tout bois" et que les inquiétudes concernant les perspectives de demande pour l'exercice 27 sont exagérées

** Les prévisions n'incluent pas de revenus pour la Chine, bien que Nvidia ait obtenu l'approbation pour des expéditions limitées de H200 dans le cadre des règles d'exportation américaines.

** Depuis le début de l'année, les actions ont augmenté de ~5%