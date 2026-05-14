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Nvidia progresse après que les États-Unis ont autorisé la vente de puces à la Chine
information fournie par Reuters 14/05/2026 à 10:44

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

14 mai - ** Les actions de Nvidia NVDA.O ont progressé de 2,6 % à 231,65 $ en pré-ouverture après la publication d'un article indiquant que les États-Unis avaient autorisé la vente de puces H200 à une dizaine d'entreprises chinoises, bien qu'aucune livraison n'ait encore eu lieu

** Parmi les acheteurs autorisés figureraient Alibaba

9988.HK , Tencent 0700.HK et ByteDance; toutefois, les transactions sont au point mort en raison de la volonté de Pékin de développer sa propre industrie nationale de puces, selon certaines sources

** Le titre NVDA se négocie à des niveaux records et est en passe de dépasser son plus haut intrajournalier historique de 227,84 $ atteint le 13 mai

** Le titre a bondi d'environ 21,1 % depuis le début de l'année, surclassant la hausse de 13,6 % enregistrée par le Nasdaq .IXIC sur la même période

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 14/05/2026 à 10:44:57.

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