Nvidia progresse après que les États-Unis ont autorisé la vente de puces à la Chine

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
14 mai - ** Les actions de Nvidia NVDA.O ont progressé de 2,6 % à 231,65 $ en pré-ouverture après la publication d'un article indiquant que les États-Unis avaient autorisé la vente de puces H200 à une dizaine d'entreprises chinoises, bien qu'aucune livraison n'ait encore eu lieu
** Parmi les acheteurs autorisés figureraient Alibaba
9988.HK , Tencent 0700.HK et ByteDance; toutefois, les transactions sont au point mort en raison de la volonté de Pékin de développer sa propre industrie nationale de puces, selon certaines sources
** Le titre NVDA se négocie à des niveaux records et est en passe de dépasser son plus haut intrajournalier historique de 227,84 $ atteint le 13 mai
** Le titre a bondi d'environ 21,1 % depuis le début de l'année, surclassant la hausse de 13,6 % enregistrée par le Nasdaq .IXIC sur la même période
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