Nvidia progresse après avoir conclu un accord de licence sur la technologie des puces de Groq

26 décembre - ** Les actions du concepteur de puces d'intelligence artificielle Nvidia NVDA.O augmentent de 1,70 % à 191,86 $ ** NVDA a annoncé mercredi dernier un accord de licence pour la technologie de puce de la startup Groq

** Le fondateur de Groq, Jonathan Ross, le président Sunny Madra et d'autres membres de l'équipe d'ingénieurs rejoignent Nvidia

** CNBC a rapporté que Nvidia a accepté d'acquérir les actifs de Groq pour 20 milliards de dollars en espèces

** Groq, fondée en 2016, est spécialisée dans ce que l'on appelle l'inférence, où des modèles d'intelligence artificielle déjà formés répondent aux demandes des utilisateurs

** Groq continuera d'opérer en tant que société indépendante avec Simon Edwards en tant que directeur général, elle a déclaré dans un billet de blog

** 60 des 67 analystes considèrent l'action Nvidia comme un "achat" ou un "achat fort", 6 comme un "maintien" et 1 comme une "vente"; le prix médian est de 250 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, NVDA a progressé de 40,4 % depuis le début de l'année