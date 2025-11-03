Nvidia progresse alors que les États-Unis autorisent Microsoft à exporter ses puces d'IA dans les Émirats arabes unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
3 novembre - ** Les actions du fabricant de puces Nvidia
NVDA.O ont augmenté de 2,9 % à 208,32 $ dans les premiers échanges du marché
** Microsoft MSFT.O obtient l'approbation de l'administration Trump pour exporter des puces NVDA pour ses centres de données aux Émirats arabes unis pour la première fois
** MSFT investira 15,2 milliards de dollars aux Émirats arabes unis entre 2023 et 2029
** Séparément, Microsoft signe un accord de 9,7 milliards de dollars avec IREN IREN.O qui comprend l'accès aux puces avancées de NVDA
** Jusqu'à la dernière clôture, NVDA a augmenté de ~51% cette année
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer