Nvidia prévoit un chiffre d'affaires trimestriel supérieur aux prévisions et annonce un programme de rachat d'actions de 80 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour sur l'évolution du cours de l'action, ajout de précisions aux paragraphes 11 à 13)

Nvidia NVDA.O a annoncé mercredi un chiffre d'affaires pour le deuxième trimestre supérieur aux attentes de Wall Street et a dévoilé un programme de rachat d'actions de 80 milliards de dollars.

L'action de la société a légèrement baissé en séance prolongée.

La société la plus valorisée au monde table sur un chiffre d'affaires de 91 milliards de dollars, à plus ou moins 2 %, contre des estimations de 86,84 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Les résultats de Nvidia sont largement considérés comme un baromètre de la santé du marché de l'IA, car ses puces sont utilisées dans pratiquement tous les grands centres de données du monde, alimentant les modèles les plus grands et les plus avancés.

La société a également annoncé qu'elle augmenterait son dividende trimestriel en espèces de 1 cent par action à 25 cents par action.

Les dépenses en infrastructures d'IA continuent de croître rapidement, les géants technologiques américains, notamment Alphabet GOOGL.O , Amazon AMZN.O et Microsoft MSFT.O , devant dépenser plus de 700 milliards de dollars en IA cette année , soit une forte hausse par rapport aux quelque 400 milliards de dollars prévus en 2025.

Tout en s'appuyant fortement sur les processeurs coûteux de Nvidia, ces entreprises investissent également massivement dans le développement de leurs propres puces sur mesure pour faire fonctionner leurs modèles, ce qui menace la domination de longue date de Nvidia sur le secteur des puces.

Ces puces sont destinées à l'inférence – le processus par lequel l'IA répond aux requêtes des utilisateurs – qui représente un marché bien plus vaste que celui de l'entraînement.

Nvidia est confrontée à la concurrence non seulement des géants de la tech, mais aussi d'autres rivaux du secteur des puces, notamment Intel INTC.O et Advanced Micro Devices AMD.O , qui ont mis en avant l'important potentiel de revenus du marché de l'inférence.

La société basée à Santa Clara, en Californie, a pris des mesures pour défendre sa position. Elle a dévoilé en mars un nouveau processeur central et un système d'IA s'appuyant sur la technologie de Groq, une start-up spécialisée dans l'inférence.

Nvidia a annoncé un chiffre d'affaires de 81,62 milliards de dollars pour le premier trimestre, dépassant l'estimation moyenne des analystes de 78,86 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Le chiffre d'affaires des centres de données pour le trimestre s'est élevé à 75,2 milliards de dollars, contre une estimation moyenne des analystes de 72,8 milliards de dollars.

Sur une base ajustée, la société a réalisé un bénéfice de 1,87 dollar par action, contre des estimations du marché de 1,76 dollar.