Nvidia prévoit un CA supérieur aux estimations au T3
information fournie par Reuters 27/08/2025 à 22:49

par Arsheeya Bajwa et Stephen Nellis

Nvidia NVDA.O a dit mercredi prévoir un chiffre d'affaires du troisième trimestre supérieur aux attentes du marché, porté par une forte demande pour ses puces d'intelligence artificielle (IA).

Le titre du groupe a chuté de 2,5% dans les échanges boursiers d'après-clôture. L'action Nvidia a gagné plus d'un tiers de sa valeur depuis le début de l'année.

La demande pour les puces avancées de Nvidia, capables de traiter rapidement les grandes quantités de données utilisées par les applications d'IA générative, a explosé.

Les géants du secteur de la technologie, comme Meta Platforms META.O et Microsoft MSFT.O ont dépensé généreusement pour soutenir leurs ambitions en matière d'IA, et Nvidia en est le plus grand bénéficiaire.

L'entreprise est toutefois prise entre deux feux dans la guerre commerciale qui oppose Washington et Pékin, alors que les deux plus grandes économies mondiales sont en concurrence pour remporter la course à l'IA générative.

Nvidia a conclu un accord avec l'administration Trump accordant au gouvernement américain 15% des recettes provenant de la vente de certaines puces en Chine en échange de la levée des restrictions qui pèsent sur les exportations vers la Chine de ses puces H20. Pékin a toutefois mis en garde les entreprises chinoises contre les importations et des sources ont dit que Nvidia avait suspendu la production de ses puces H20.

En mai, le groupe avait dit s'attendre à une charge de 8 milliards de dollars après la décision de l'administration du président américain Donald Trump d'imposer des restrictions sur les ventes de puces H20.

Nvidia a fait état d'un chiffre d'affaires de 46,74 milliards de dollars pour le deuxième trimestre, contre un consensus de 46,06 milliards de dollars.

(Avec Max A. Cherney à San Francisco; version française Camille Raynaud)

