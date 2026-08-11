Nvidia prépare Nemotron 4, un modèle géant pour renforcer son offre d'IA ouverte

Nvidia développe Nemotron 4, une nouvelle famille de modèles d'intelligence artificielle destinée à rivaliser avec les meilleurs systèmes ouverts. Son modèle le plus puissant devrait atteindre au moins 1 000 milliards de paramètres, dans un contexte de forte concurrence internationale et d'intérêt croissant pour les technologies à poids ouverts.

Selon The Information, Nvidia doit encore achever la dernière phase d'entraînement de Nemotron 4 et n'a fixé aucune date officielle de lancement. Des salariés impliqués dans le projet estiment toutefois que le modèle pourrait être prêt dès la fin de l'automne. Le groupe confirme travailler sur cette nouvelle génération sans valider les caractéristiques rapportées. Nvidia justifie ses investissements par sa volonté de fournir aux entreprises et aux États des modèles ouverts performants, notamment pour soutenir l'innovation, la sûreté et la cybersécurité.

Cette stratégie intervient alors que les dépenses consacrées à l'IA progressent fortement et que des modèles chinois moins coûteux se rapprochent des performances des systèmes d'Anthropic et d'OpenAI. L'intérêt pour les modèles ouverts est également alimenté par les enjeux de cybersécurité liés aux agents autonomes. Nvidia a récemment rejoint une coalition consacrée à la sûreté de l'IA et signé avec Microsoft et d'autres groupes une lettre défendant les modèles à poids ouverts afin de préserver l'innovation technologique.

En parallèle, Nvidia a présenté Nemotron 3.5 Lightning, destiné notamment à la revue de code, à l'utilisation d'outils, à la surveillance des alertes de sécurité et au traitement de demandes de facturation. Le fabricant de semi-conducteurs a également lancé NeMo Switchyard, une bibliothèque open source capable d'orienter automatiquement les tâches d'IA vers les modèles les plus adaptés. Ces initiatives élargissent l'écosystème de Nvidia au-delà de ses puces et renforcent sa présence dans les modèles et outils d'intelligence artificielle.