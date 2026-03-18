Nvidia prépare des puces Groq qui pourraient être vendues sur le marché chinois, selon certaines sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute les commentaires de Huang plus tôt dans la semaine sur l'inférence) par Max A. Cherney, Stephen Nellis et Liam Mo

Nvidia NVDA.O prépare une version de ses puces d'intelligence artificielle Groq qui pourrait être vendue sur le marché chinois, ont déclaré mardi à Reuters deux sources au fait du dossier.

Nvidia a acquis la technologie de Groq, une start-up spécialisée dans les puces d'intelligence artificielle, à la fin de l'année dernière dans le cadre d'un accord de 17 milliards de dollars et a présenté une nouvelle gamme de produits basés sur ses puces lors de sa conférence annuelle pour les développeurs à San Jose, en Californie, cette semaine.

La décision de développer une version des puces pour le marché chinois intervient alors que le directeur général de Nvidia, Jensen Huang, a déclaré que l'entreprise avait relancé la production de ses puces H200, le prédécesseur de sa puce phare actuelle, après avoir obtenu des licences d'exportation de l'administration du président américain Donald Trump et des commandes d'achat de la part de clients chinois.

Nvidia prévoit d'utiliser les puces de Groq pour ce que l'on appelle l'inférence, où les systèmes d'IA répondent à des questions, écrivent du code ou exécutent des tâches pour les utilisateurs. Dans les produits qu'elle a présentés cette semaine, Nvidia prévoit d'utiliser ses prochaines puces Vera Rubin, qui ne peuvent pas être vendues en Chine, en combinaison avec les puces Groq.

Si Nvidia domine le marché de l'entraînement des systèmes d'IA, elle est confrontée à une concurrence beaucoup plus forte sur le marché de l'inférence. Plusieurs grandes entreprises chinoises, dont des poids lourds de l'IA tels que Baidu

9888.HK , produisent déjà leurs propres puces d'inférence.

Huang a souligné le changement dans son discours lors de la conférence des développeurs lundi. "L'inflexion de l'inférence est arrivée", a-t-il déclaré. "Et la demande ne cesse d'augmenter", a-t-il ajouté, affirmant que l'opportunité de revenus pour les puces d'IA de Nvidia pourrait atteindre au moins 1 000 milliards de dollars d'ici 2027.

Les puces préparées pour la Chine ne sont pas des versions dégradées ou fabriquées spécifiquement pour le marché chinois, a déclaré l'une des sources à Reuters. Mais la nouvelle variante peut être adaptée pour fonctionner avec d'autres systèmes, a déclaré la source, ajoutant que la puce Groq devrait être disponible en mai.

Nvidia n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.