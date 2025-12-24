Nvidia prendra une licence sur la technologie Groq et embauchera des cadres

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Refonte avec confirmation, ajout de détails sur l'entreprise et d'informations générales) par Stephen Nellis

Nvidia NVDA.O a convenu de prendre une licence sur la technologie des puces de la startup Groq et d'embaucher son directeur général, un vétéran d'Alphabet

GOOGL.O Google, a déclaré Groq dans un billet de blog mercredi.

Groq est spécialisée dans ce que l'on appelle l'inférence, où des modèles d'intelligence artificielle déjà formés répondent aux demandes des utilisateurs. Alors que Nvidia domine le marché de l'entraînement des modèles d'intelligence artificielle, elle est confrontée à une concurrence beaucoup plus forte dans le domaine de l'inférence, où des rivaux traditionnels tels qu'Advanced Micro Devices AMD.O ont cherché à la concurrencer, ainsi que des startups telles que Groq et Cerebras Systems.

Groq a déclaré que Nvidia avait accepté une licence "non exclusive" pour sa technologie. Groq a déclaré que son fondateur Jonathan Ross, qui a aidé Google à lancer son programme de puces d'IA, ainsi que le président de Groq, Sunny Madra, et d'autres membres de son équipe d'ingénieurs rejoindront Nvidia.

Une personne proche de Nvidia a confirmé l'accord de licence.

Groq n'a pas divulgué les détails financiers de l'accord. CNBC avait précédemment rapporté que Nvidia avait accepté d'acquérir Groq pour 20 milliards de dollars en espèces, mais ni Nvidia ni Groq n'ont commenté cette information. Groq a indiqué dans son blog qu'elle continuerait à fonctionner en tant qu'entreprise indépendante avec Simon Edwards en tant que directeur général et que son activité "cloud" continuerait à fonctionner. Groq a plus que doublé son évaluation à 6,9 milliards de dollars, contre 2,8 milliards de dollars en août de l'année dernière, à la suite d'un tour de table de 750 millions de dollars en septembre.

Groq fait partie d'un certain nombre d'entreprises émergentes qui n'utilisent pas de puces de mémoire externes à grande largeur de bande, ce qui leur permet d'échapper à la pénurie de mémoire qui affecte l'industrie mondiale des puces. Cette approche, qui utilise une forme de mémoire sur puce appelée SRAM, permet d'accélérer les interactions avec les chatbots et autres modèles d'IA, mais limite également la taille du modèle qui peut être servi. Le principal rival de Groq dans cette approche est Cerebras Systems, dont Reuters a rapporté au début du mois que prévoyait d'entrer en bourse dès l'année prochaine. Groq et Cerebras ont tous deux signé d'importants contrats au Moyen-Orient.

Le directeur général de Nvidia, Jensen Huang, a consacré une grande partie de son discours principal de 2025 à affirmer que Nvidia serait en mesure de maintenir son avance à mesure que les marchés de l'IA passeraient de l'entraînement à l'inférence.