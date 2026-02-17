La Colombie a enregistré une croissance de 2,6% en 2025

Le président colombien Gustavo Petro à Washingtonle 3 février 2026. ( AFP / OLIVER CONTRERAS )

La Colombie, quatrième économie d'Amérique latine, a enregistré une croissance de 2,6% en 2025, inférieure aux attentes de la banque centrale mais sa meilleure performance en trois ans, a annoncé lundi le Département administratif national de statistique (Dane).

La banque centrale colombienne tablait sur une croissance du Produit intérieur brut (PIB) de 2,9%.

La croissance a été portée principalement par les secteurs du commerce et des loisirs, alors que celui stratégique des mines s'est contracté, selon le Dane.

Le taux de croissance affiché l'an dernier est le plus haut depuis 2022, où il avait atteint 7,3%, année marquée par l'arrivée au pouvoir en août du président de gauche Gustavo Petro, dont le mandat s'achève cet été.

Pour 2025, le Dane a fait état d’une augmentation des dépenses publiques de 7,1%, chiffre qui reflète l’extension des programmes sociaux et de l’investissement public menée par le président colombien. Ces mesures ont été critiquées par des opposants et des analystes qui jugent ces dépenses excessives.

Le comité chargé des questions budgétaires a estimé en novembre que le déficit de 2025 s'élèverait à 6,7% du PIB.

L'opposition de droite qualifie de populiste l’investissement dans les programmes sociaux de Gustavo Petro à l’approche de l’élection présidentielle dont le premier tour est prévu le 31 mai. Son principal candidat Abelardo de la Espriella, un avocat sans aucune expérience politique mais homme d'affaires millionnaire, promet de réduire les dépenses de l'État de 40%.

Le candidat du parti au pouvoir, le sénateur de gauche Iván Cepeda, est cependant en tête des sondages.

Certains analystes mettent également en garde contre un risque de hausse de l'inflation qui s'est établie en 2025 à 5,1%.

Le président colombien avait annoncé en décembre une hausse historique de 23,7% du salaire minimum pour 2026. Cette mesure a été suspendue la semaine dernière par un tribunal administratif à la suite de nombreuses plaintes déposées par des entreprises et l'opposition qui la jugent intenable.