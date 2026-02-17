Prudence en vue en Europe avec les résultats et la géopolitique

Bourse Euronext dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris

par Claude Chendjou

Les principales Bourses européennes sont attendues sur une note prudente mardi dans un contexte ‌d'incertitudes géopolitiques et de poursuite des publications financières des entreprises en attendant en fin de semaine des indicateurs macroéconomiques clés en Europe et aux Etats-Unis.

D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien devrait ​perdre 0,42% à l'ouverture. Le Dax à Francfort pourrait reculer de 0,41%, tandis que le FTSE 100 à Londres devrait abandonner 0,21%. L'indice EuroStoxx 50 est attendu en repli de 0,37% et le Stoxx 600 en baisse de 0,29%.

En Europe, les résultats trimestriels d'InterContinental Hotels Group, Carrefour, M6 ou encore Emeis seront scrutés ce mardi par les investisseurs, tandis qu'entre mercredi et jeudi, le marché suivra les ​comptes d'Euronext, d'Orange, d'Airbus, de Moncler et de Repsol.

A ce stade, un peu plus de 60% des entreprises européennes ayant déjà publié ont dépassé les attentes en termes de bénéfice, contre environ 54% par trimestre en moyenne, selon les données LSEG I/B/E/S.

Côté indicateurs économiques, la ​seule statistique majeure du jour est l'indice américain d'activité Empire State pour le mois de février ⁠qui sera publié à 13h30 GMT. Il faudra attendre vendredi les indices flash d'activité PMI en Europe et surtout aux Etats-Unis l'inflation PCE des prix et le produit intérieur brut (PIB) pour ‌le quatrième trimestre pour disposer d'indicateurs susceptibles d'influer la tendance.

En attendant, le marché devrait se concentrer sur le mouvement de rotation sectorielle entamé en fin d'année dernière vers les valeurs dites "value" et les actions dites "défensives" sur fond de crainte d'une survalorisation des titres technologiques et d'inquiétude de l'impact de l'intelligence artificielle (IA) dans de ​nombreux secteurs.

Le segment des logiciels a par exemple perdu 24% de sa ‌capitalisation boursière au cours des trois derniers mois alors que les projets d'investissement dans les grands centres de données (hyperscalers) ont atteint 660 milliards ⁠de dollars, soit 120 milliards de dollars de plus qu'au début de la saison des résultats.

Les échanges sur les marchés financiers devraient rester limités, Wall Street revenant d'un week-end prolongé pour cause de jour férié lundi, tandis qu'en Asie, de nombreuses places restent fermées avec le début du Nouvel An chinois, qui s'achèvera le 3 mars.

Sur le plan géopolitique, les Etats-Unis et l'Iran mènent ce mardi à Genève ⁠des discussions visant à résoudre leur différend ‌autour du programme nucléaire iranien, tandis que la ville suisse accueille parallèlement, sous l'égide de Washington, de nouveaux pourparlers de paix entre l'Ukraine et la Russie, ce ⁠qui pourrait avoir un impact sur le pétrole.

A WALL STREET

La Bourse de New York était fermée lundi pour le "Presidents Day", date de l'anniversaire de George Washington, qui fut le premier président des Etats-Unis ‌de 1789 à 1797. Wall Street avait fini vendredi en ordre dispersé dans un marché volatil, les signes de ralentissement de l'inflation ne compensant pas la méforme des valeurs ⁠technologiques, ce qui a valu au S&P 500 et au Dow Jones de signer leur plus importante baisse sur la semaine depuis novembre.

EN ⁠ASIE

A la Bourse de Tokyo, l'indice Nikkei a ‌reflué de 0,42% à 56.566,49 points, et le Topix, plus large, a cédé 0,68% à 3.761,55 points.

Le conglomérat technologique SoftBank, en très forte baisse, a pesé sur le Nikkei, tandis que l'euphorie liée à ​la victoire aux élections législatives du parti de la Première ministre Sanae Takaichi s'est atténuée.

Les marchés en Chine, ‌Hong Kong, Singapour, Taiwan et Corée du Sud sont fermées pour les vacances du Nouvel An chinois.

LES VALEURS A SUIVRE EN EUROPE:

CHANGES/TAUX

Le dollar prend 0,18% face à un panier de devises de référence après un gain de 0,20% lundi, ​les marchés attendant des signaux en fin de semaine sur l'évolution des taux de la Réserve fédérale américaine (Fed). Les "minutes" de la banque centrale américaine sont par ailleurs prévues mercredi.

L'euro perd 0,06%, à 1,1843 dollar, tandis que la livre sterling s'échange à 1,3609 dollar (-0,12%).

Le rendement des bons du Trésor américain à dix ans se replie de 3,1 points de base, à 4,0254%, alors que le marché obligataire ⁠était fermé lundi.

Les rendements des obligations d'Etat japonaises (JGB) sont en repli sur l'ensemble de la courbe mardi dans un marché aux échanges limités par les jours fériés. Le rendement à 10 ans recule de 6 points de base (pb), à 2,150%, à un creux depuis mi-janvier. Celui à 20 ans cède 7,5 pb, à 3,005%, son plus bas niveau depuis le 30 décembre. Le 30 ans abandonne 8 pb, à 3,405%.

PÉTROLE

Le marché pétrolier est en ordre dispersé mardi, les investisseurs évaluant les risques de perturbation de l'approvisionnement après les exercices navals iraniens menés près du détroit d'Ormuz, juste avant le début des négociations sur le nucléaire iranien.

Le Brent reflue de 0,58% à 68,25 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) augmente de 0,81% à 63,40 dollars.

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU ​17 FÉVRIER :

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

USA 13h30 Indice d'activité Empire février 6,98 7,70

State

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Augustin Turpin)