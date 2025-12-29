Nvidia prend une participation de 5 milliards de dollars dans Intel en vertu d'un accord conclu en septembre

Une puce Nvidia (Crédits: Adobe Stock)

Nvidia NVDA.O a acheté des actions d'Intel pour une valeur de 5 milliards de dollars, a déclaré la société américaine de semi-conducteurs INTC.O dans une déclaration lundi, réalisant ainsi une transaction annoncée en septembre.

Le principal concepteur de puces d'intelligence artificielle a déclaré en septembre qu'il paierait 23,28 dollars par action pour les actions ordinaires d'Intel, dans le cadre d'une transaction considérée comme une bouée de sauvetage financière majeure pour le fabricant de puces après des années d'échecs et d'expansion des capacités de production à forte intensité de capital, qui ont épuisé ses finances.

La première entreprise mondiale a acheté plus de 214,7 millions d'actions Intel au prix fixé dans l'accord de septembre, dans le cadre d'un placement privé, selon le document déposé lundi.

Les autorités de la concurrence américaines ont autorisé l'investissement de Nvidia dans Intel, selon un avis publié par la Commission fédérale du commerce des États-Unis au début du mois de décembre.

Les actions de Nvidia étaient en baisse de 1,3 % dans les transactions de pré-marché, tandis que les actions d'Intel étaient peu modifiées.

