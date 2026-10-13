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Nvidia prend des participations dans quatre start-ups technologiques françaises, selon *Les Echos*
information fournie par Reuters 13/10/2026 à 19:46

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des informations provenant de *Les Echos* et des demandes de commentaires)

Le fabricant américain de puces Nvidia NVDA.O a accepté d'acquérir des participations dans les start-ups technologiques françaises Doctolib, Genesis AI, Pigment et Entalpic, a rapporté mardi le journal français Les Echos.

Doctolib avait précédemment indiqué que Nvidia avait accepté d'acquérir une participation minoritaire sans préciser le montant ni la valeur de celle-ci, tout en précisant que la présence de Nvidia l'aiderait à développer des outils d'intelligence artificielle.

Genesis AI, Entalpic et Pigment n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

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