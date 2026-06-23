Nvidia poursuivie en justice par la société musicale Jamendo au sujet de l'entraînement des modèles d'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Blake Brittain

La société musicale luxembourgeoise Jamendo a poursuivi en justice le géant des puces électroniques Nvidia

NVDA.O devant un tribunal fédéral californien pour utilisation abusive présumée de sa musique et de ses données dans le cadre de l’entraînement de systèmes d’IA liés à l’audio. Jamendo, détenue par le groupe Winamp 6YW.F , a déclaré dans la plainte déposée lundi que Nvidia avait copié des centaines de milliers de fichiers audio et de métadonnées associées depuis sa plateforme afin d’entraîner Fugatto, un générateur audio basé sur l’IA, et Audio Flamingo, un modèle linguistique d’IA capable de décrire les sons. Cette affaire fait partie des dizaines de poursuites judiciaires à enjeux élevés intentées par des titulaires de droits d’auteur contre des entreprises technologiques au sujet de l’entraînement de leurs IA. Les porte-parole de Nvidia n’ont pas immédiatement répondu mardi à une demande de commentaire concernant cette plainte.

“Alors que l’intelligence artificielle continue de transformer l’industrie musicale, nous estimons qu’il est essentiel que les créateurs et les titulaires de droits soient dûment reconnus, rémunérés et protégés”, a déclaré Alexandre Saboundjian, directeur général de Winamp, dans un communiqué.

Jamendo héberge des morceaux audio mis en ligne par des musiciens indépendants. La société a créé un ensemble de données composé de balises décrivant la musique par genre, instruments, ambiance et autres catégories.

Selon la plainte, Jamendo a appris en 2024 que Nvidia avait utilisé sa musique et ses données pour entraîner Fugatto et Audio Flamingo. Elle a envoyé des factures à Nvidia en 2025 pour réclamer un paiement et a poursuivi la société en Belgique pour violation du droit d’auteur en novembre dernier, dans le cadre d’une autre affaire qui est toujours en cours.

Jamendo a demandé au tribunal californien des dommages-intérêts forfaitaires pouvant aller jusqu’à 150 000 dollars par droit d’auteur violé, ainsi qu’une ordonnance interdisant à Nvidia d’utiliser ses œuvres.

L’affaire est intitulée S.A. Jamendo c. Nvidia Corp, Tribunal fédéral de première instance du district nord de Californie, n° 5:26-cv-06206.

Pour Jamendo: Todd Roberts et Kevin Isaacson du cabinet Ropers Majeski

Pour Nvidia: informations sur l’avocat non disponibles dans l’immédiat