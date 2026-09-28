Nvidia porte son programme de rachat d'actions à un montant record de 150 milliards de dollars, alors que l'essor de l'IA stimule sa croissance

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour de l'action au paragraphe 3, ajout de détails au paragraphe 4)

* La capacité de rachat restante s'élève à 235 milliards de dollars, que Nvidia prévoit d'utiliser jusqu'à l'exercice 2028

* Nvidia a clôturé le trimestre de juillet avec 22,44 milliards de dollars de trésorerie et équivalents de trésorerie

* Le multiple de bénéfices prévisionnels s'établit à près de 16,5, son plus bas niveau depuis janvier 2015, selon les données de LSEG

Nvidia NVDA.O a renforcé son autorisation de rachat d’actions de 150 milliards de dollars, dépassant ainsi celle d’Apple AAPL.O de 110 milliards de dollars approuvée en 2024, ce qui marque la plus forte augmentation jamais enregistrée dans le cadre d’un programme de rachat d’actions.

Cette autorisation supplémentaire porte la capacité de rachat restante de Nvidia à 235 milliards de dollars, qu’elle prévoit d’utiliser jusqu’à l’exercice 2028, alors que la demande en forte hausse pour l’entraînement et l’inférence en IA alimente la génération de trésorerie.

L'action de Nvidia, dont le siège se trouve à Santa Clara, en Californie, a progressé de 1,2 % en pré-ouverture. Le titre a gagné plus de 20 % cette année jusqu'à la clôture de vendredi.

Selon les données compilées par LSEG, l’action Nvidia se négociait dernièrement à environ 16,5 fois ses bénéfices prévisionnels sur 12 mois, soit son plus bas niveau depuis janvier 2015 et bien en dessous de sa moyenne sur 15 ans, qui s’établit à 30. Certains analystes y voient un signe de ralentissement des prévisions de croissance des bénéfices.

Cette annonce fait suite à un ralentissement d’environ 50 % de l'ensemble des rachats d’actions entre juillet et le 23 septembre.

“Notre capacité à générer de la trésorerie nous permet d’investir dans les technologies qui font avancer cette transformation et de redistribuer du capital aux actionnaires”, a déclaré le directeur général Jensen Huang dans un communiqué.

Le mois dernier, Nvidia a prévu une croissance de son chiffre d’affaires d’environ 70 % pour l’exercice 2028, rassurant ainsi les investisseurs qui s’interrogeaient sur la durée de la flambée des dépenses en IA après des années de croissance explosive.

La société a également investi dans des start-ups spécialisées dans l’IA et des fournisseurs de services cloud, ce qui a suscité des interrogations de la part de certains investisseurs quant à savoir si ces financements soutenaient indirectement la demande pour ses propres puces.

Nvidia a clôturé le trimestre de juillet avec 22,44 milliards de dollars de trésorerie et équivalents de trésorerie.