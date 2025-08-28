Nvidia: objectif de cours relevé chez BofA
Le broker juge le groupe solidement positionné dans le domaine des responsable de compte technique (TAM) pour l'infrastructure d'IA, à la croissance la plus rapide, et voit pour son BPA la possibilité d'atteindre les dix dollars à horizon de l'année 2027.
BofA apprécie la montée en puissance de Blackwell Ultra, actuellement à 1.000 racks par semaine (soit 39 milliards de dollars de ventes par trimestre) et en accélération, ainsi que le redressement de la marge brute et des opportunités dans les réseaux.
