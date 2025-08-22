 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Nvidia mise sur des réseaux dédiés à l'ère des 'usines d'IA'
information fournie par Cercle Finance 22/08/2025 à 15:35

(Zonebourse.com) - NVIDIA annonce la montée en puissance des 'AI factories', de nouveaux centres de données conçus pour l'entraînement et l'inférence de modèles d'intelligence artificielle à très grande échelle. Ces infrastructures s'appuient sur des dizaines de milliers de GPU reliés par des architectures réseau spécialisées.

L'entreprise met en avant son interconnexion NVLink, capable de 130 To/s de bande passante GPU-à-GPU, et sa technologie InfiniBand Quantum, référence dans le calcul haute performance, qui réduit la latence et double la bande passante effective grâce au protocole SHARP.

Pour les entreprises attachées à l'écosystème Ethernet, NVIDIA propose Spectrum-X, lancé en 2023, qui adapte Ethernet aux besoins de l'IA avec une gestion avancée de la congestion et un débit soutenu à 95% contre 60% pour l'Ethernet classique.

La stratégie combine NVLink pour la communication interne au rack, InfiniBand pour les clusters hyperscale et Spectrum-X pour les environnements Ethernet existants, afin de soutenir l'essor de modèles à plusieurs milliers de milliards de paramètres.

