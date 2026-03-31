Nvidia mise 2 milliards de dollars sur Marvell alors que l'adoption croissante de l'IA alimente la concurrence

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Nvidia NVDA.O a investi 2 milliards de dollars dans Marvell Technology dans le cadre d'efforts visant à faciliter l'utilisation par les clients des puces d'intelligence artificielle personnalisées que la petite entreprise conçoit avec les équipements de réseau et les processeurs centraux de Nvidia.

Les actions de Marvell MRVL.O ont augmenté de plus de 9 % dans les échanges avant bourse mardi, tandis que les actions de Nvidia ont augmenté de 1,5 %.

Grâce à cet accord, Nvidia entend s'assurer qu'elle reste au cœur de la réponse aux besoins croissants de calcul requis par les outils d'intelligence artificielle, à une époque où certaines entreprises optent pour des processeurs personnalisés au lieu de ses processeurs onéreux.

"Avec Marvell, nous permettons aux clients de tirer parti de l'écosystème d'infrastructure d'IA de Nvidia et d'évoluer pour construire des calculs d'IA spécialisés", a déclaré Jensen Huang, directeur général de Nvidia.

Les deux entreprises travailleront sur des solutions de réseau avancées pour l'IA, en se concentrant sur les interconnexions optiques et la technologie photonique du silicium, qui permet une transmission de données à grande vitesse et économe en énergie.

Marvell fournira des puces personnalisées et des solutions de mise en réseau compatibles avec NVLink Fusion de Nvidia, tandis que le leader des puces d'IA fournira des technologies de soutien, notamment des unités centrales de traitement, des cartes d'interface réseau et des interconnexions.

Les grandes entreprises technologiques, dont Alphabet

GOOGL.O et Meta META.O , devraient dépenser au moins 630 milliards de dollars pour construire des infrastructures d'IA cette année, ce qui augmentera la demande de puces utilisées dans les serveurs et les équipements de réseau de sociétés telles que Marvell.

Marvell a déclaré qu'elle s'attendait à ce que son chiffre d'affaires augmente de près de 40 % et approche les 15 milliards de dollars au cours de l'exercice 2028.