Nvidia mise 13 milliards de dollars sur les modèles d'IA ouverts grâce à son accord avec Hugging Face

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Nvidia va verser environ 11,9 milliards de dollars aux investisseurs de Hugging Face

* L'accord prévoit un programme de fidélisation sous forme d'actions pouvant atteindre 1 milliard de dollars pour les employés rejoignant Nvidia

* Jensen Huang, directeur général de Nvidia, affirme que Hugging Face restera une plateforme ouverte et n'imposera pas l'utilisation de ses puces

(Réécriture complète, ajout de détails, de contexte et de commentaires)

par Aditya Soni, Anhata Rooprai et Harshita Mary Varghese

Nvidia va racheter la célèbre plateforme pour développeurs Hugging Face pour 12,93 milliards de dollars, en utilisant son budget en pleine expansion dédié à l’IA pourétendre son influence sur le marché en plein essor des modèles open source, capables de rivaliser avec les meilleurs modèles d’OpenAI et d’Anthropic à moindre coût.

Cette transaction, l’une des plus importantes jamais réalisées par Nvidia NVDA.O , rapprochera le géant des puces électroniques des développeurs qui utilisent Hugging Face pour trouver des modèles et des outils, ce qui pourrait l’aider à se constituer un vivier de clients susceptibles d’acheter ses processeurs pour faire fonctionner des services d’IA.

Il s’agit de la dernière initiative en date de l’entreprise visant à utiliser sa trésorerie en forte hausse,qui s’élevait à plus de 22 milliards de dollars fin juillet,pour élargir sa clientèle alors que des clients tels que Meta META.O , OpenAI et Microsoft MSFT.O développent leurs propres puces d’IA afin de réduire leur dépendance vis-à-vis de Nvidia.

Les investissementscroissants du géant des puces , parfois dans ses propres clients , ont toutefois suscité chez les investisseurs la crainte que l’entreprise, dont la valeur s’élève à 5 400 milliards de dollars, ne gonfle artificiellement ses valorisations et ne contribue à la formation d’une bulle dans le secteur.

“Les modèles ouverts élargissent l’accès à l’IA et contribuent à garantir que le leadership en matière d’IA soit réparti entre les entreprises, les institutions et les communautés”, a déclaré jeudi Jensen Huang, directeur général de Nvidia. “Ils permettent aux organisations d’associer le bon modèle à la bonne tâche.”

Contrairement aux systèmes fermés développés par OpenAI et Anthropic, les modèles ouverts peuvent être librement téléchargés, exécutés et personnalisés par les développeurs. La demande pour ces modèles a explosé, les entreprises hésitant face au coût élevé du déploiement de cette technologie, tandis que des sociétés chinoises telles que DeepSeek et Z.ai s’imposent comme des acteurs majeurs.

Soucieux de rassurer les développeurs sur le fait que l’implication de Nvidia n’altérerait en rien leur accès aux modèles, Huang a déclaré que “Hugging Face restera une plateforme ouverte pour l’ensemble de l’écosystème de l’IA”.

Il a ajouté que les développeurs pourraient choisir leurs modèles, leurs puces et leurs plateformes cloud préférés.

Dans le cadre de cet accord, Nvidia versera environ 11,9 milliards de dollars aux investisseurs de Hugging Face, tout en proposant un programme de fidélisation sous forme d’actions pouvant atteindre 1 milliard de dollars aux collaborateurs qui rejoindront Nvidia.

Les deux entreprises collaborent déjà pour aider les développeurs à utiliser les services de calcul de Nvidia sur la plateforme.

LES INQUIÉTUDES DES DÉVELOPPEURS

Certains analystes et développeurs ont fait part de leurs inquiétudes quant au fait que Nvidia pourrait progressivement délaisser le matériel concurrent, faisant de ses puces le seul choix viable pour ceux qui développent sur Hugging Face.

“Bien qu’ils aient affirmé le contraire, il est probable qu’au minimum, des méthodes techniques soient mises en place pour offrir un avantage concurrentiel”, a déclaré Harold Byun , directeur général de BlueRock, une start-up qui aide les entreprises à exploiter des systèmes d’IA en toute sécurité.

“C’est ce que toute entreprise rationnelle chercherait à faire.”

Pour Nvidia, le développement de l’open source pourrait l’aider à amortir un ralentissement de la demande de la part de certains de ses plus gros clients.

“Nvidia cherche clairement à acquérir une influence stratégique autant qu’à générer des bénéfices immédiats”, a déclaré Axel Rudolph, analyste technique en chef chez IG Group, ajoutant que cet accord constituait un signe supplémentaire que les ambitions de l’entreprise s’étendent bien au-delà de la simple vente de puces.

Fondée en 2016 par les entrepreneurs français Clément Delangue, Julien Chaumond et Thomas Wolf, Hugging Face a également fait l’actualité récemment après un piratage par des agents d’IA rebelles qui s’étaient échappés de l’environnement de test d’OpenAI. Au-delà de l’hébergement de modèles d’IA, la société propose des ensembles de données, des bibliothèques logicielles et des services cloud utilisés pour créer et déployer des applications d’IA.

La start-up new-yorkaise a été valorisée à 4,5 milliards de dollars lors de son dernier tour de table annoncé en août 2023, au cours duquel elle a levé 235 millions de dollars auprès d’investisseurs tels que Salesforce CRM.N , AMD AMD.O et Amazon AMZN.O .