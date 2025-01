Nvidia: le titre bien orienté après des propos d'UBS information fournie par Cercle Finance • 21/01/2025 à 17:11









(CercleFinance.com) - Nvidia s'inscrit en hausse mardi à la Bourse New York, soutenu par des commentaires favorables des analystes d'UBS, qui relativisent les inquiétudes ayant récemment pesé sur la valeur.



Un peu plus d'une heure après l'ouverture, le titre du fabricant de puces dédiées à l'IA progresse de près de 0,8%, tandis que l'indice Nasdaq Composite avance de moins de 0,1%.



Dans une note de recherche, UBS fait remarquer que la valeur a évolué sans direction claire depuis sa dernière publication trimestrielle, au mois de novembre, un phénomène que le bureau d'étude attribue à des préoccupations entourant la chaîne d'approvisionnement et le rythme d''adoption de la nouvelle architecture Blackwell.



Le cabinet de recherche juge que les inquiétudes autour d'un possible 'trou d'air' au niveau de l'activité sur le court terme sont 'exagérées' et se dit confiant dans la réalisation de solides résultats pour le 4ème trimestre décalé (clos fin janvier) et la présentation de prévisions encourageantes pour le 1er trimestre (qui se clôturera en avril).



Toujours à l'achat sur le titre, UBS maintient son objectif de cours de 185 dollars, qui fait apparaître un potentiel haussier de plus de 34%.



En Bourse, le titre Nvidia est quasiment inchangé sur les trois mois écoulés (-0,2%), alors que l'indice S&P 500 affiche une hausse de plus de 2% dans l'intervalle.



Nvidia devrait dévoiler ses résultats trimestriels à la fin du mois de février.





