Nvidia : le maître du jeu

Le savoir-faire de Nvidia s’exprime sur les marchés des jeux vidéo et de la cryptomonnaies et également sur les application d'intelligence artificielle. (© Nvidia)

Ses cartes graphiques font le bonheur des passionnés de jeu vidéo et des mineurs de cryptomonnaies qui savent en exploiter la formidable puissance de calcul. Le savoir-faire de Nvidia s’exprime également sur des marchés à fort potentiel, les applications d’intelligence artificielle et le métavers notamment.

Avec ses 16.384 cœurs de calcul, 76,3 milliards de transistors, une consommation digne d’un fer à repasser et un tarif approchant les 2.000 euros, la dernière carte graphique de Nvidia repousse les limites en affichant une puissance de 83 TFLOPS, soit 83 milliards d’opérations élémentaires par seconde.

Pas mal pour une carte destinée aux PC de jeux ! Surtout quand on se souvient qu’il a fallu attendre 2004 et BlueGene/L d’IBM pour qu’un supercalculateur de la taille d’un pavillon de banlieue, et valant plusieurs dizaines de millions d’euros, atteigne de telles performances !

Outre les joueurs, la société californienne s’est découvert d’inattendus afficionados dans les rangs des mineurs de cryptomonnaies, trop heureux de trouver un allié capable de traiter avec célérité les volumes de calculs considérables imposés par la création de bitcoins.

Résultats, les cartes Geforce se sont retrouvées par centaines de milliers dans les fermes de minage, au point d’assécher le marché et rendre ces cartes 3D introuvables en rayon durant de longs mois en 2021.

Au-delà du jeu – un marché qui a dégagé 182 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2021, selon Grandviewresearch –, l’architecture des puces graphiques, ou GPU, fondée sur des milliers de cœurs travaillant en parallèle, en fait une arme létale dans les domaines où prime la puissance brute de