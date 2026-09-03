Nvidia lancera en octobre les premiers PC équipés de RTX Spark

Nvidia a annoncé que Lenovo et Acer commercialiseront en octobre les premiers PC Windows équipés de sa puce RTX Spark, conçue pour renforcer l'exécution locale des applications d'intelligence artificielle. Le groupe cherche ainsi à étendre sa présence au-delà des centres de données en intégrant davantage de puissance de calcul dédiée à l'IA directement dans les ordinateurs personnels.

RTX Spark associe un processeur graphique basé sur l'architecture Blackwell de Nvidia à un processeur central Grace. Développée également avec MediaTek, la puce avait été dévoilée en juin dans le cadre d'un partenariat avec Microsoft visant à adapter le PC à l'ère de l'IA. Le traitement local doit notamment réduire la dépendance au cloud, limiter les coûts et améliorer la confidentialité ainsi que la réactivité des applications.

L'arrivée des machines de Lenovo et Acer intervient alors que les fabricants renforcent leurs capacités d'IA directement sur les appareils. Apple a notamment renouvelé en août ses Mac mini et Mac Studio avec ses dernières puces de série M. Le groupe affirme que ces ordinateurs peuvent exécuter localement des modèles d'IA plus volumineux ainsi que des agents autonomes.