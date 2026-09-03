 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Nvidia lancera en octobre les premiers PC équipés de RTX Spark
information fournie par Zonebourse 03/09/2026 à 20:21
Ajouter Boursorama à vos sources

Nvidia a annoncé que Lenovo et Acer commercialiseront en octobre les premiers PC Windows équipés de sa puce RTX Spark, conçue pour renforcer l'exécution locale des applications d'intelligence artificielle. Le groupe cherche ainsi à étendre sa présence au-delà des centres de données en intégrant davantage de puissance de calcul dédiée à l'IA directement dans les ordinateurs personnels.

RTX Spark associe un processeur graphique basé sur l'architecture Blackwell de Nvidia à un processeur central Grace. Développée également avec MediaTek, la puce avait été dévoilée en juin dans le cadre d'un partenariat avec Microsoft visant à adapter le PC à l'ère de l'IA. Le traitement local doit notamment réduire la dépendance au cloud, limiter les coûts et améliorer la confidentialité ainsi que la réactivité des applications.

L'arrivée des machines de Lenovo et Acer intervient alors que les fabricants renforcent leurs capacités d'IA directement sur les appareils. Apple a notamment renouvelé en août ses Mac mini et Mac Studio avec ses dernières puces de série M. Le groupe affirme que ces ordinateurs peuvent exécuter localement des modèles d'IA plus volumineux ainsi que des agents autonomes.

Valeurs associées

NVIDIA
229,7900 USD NASDAQ +2,40%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
BIOPHYTIS
0,0767 +44,17%
CAC 40
8 286,4 +0,07%
Pétrole Brent
95,55 +0,18%
SOITEC
123,5 +10,27%
2CRSI
27,52 -2,06%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank