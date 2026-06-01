Nvidia lance une nouvelle puce pour intégrer l'IA directement dans les ordinateurs personnels

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* La nouvelle puce RTX Spark intègre directement des capacités d'IA dans les PC

* Vera et RTX Spark montrent que Nvidia se concentre de plus en plus sur les PC et les processeurs

* Le directeur général de Nvidia s'exprime avant la conférence Computex à Taïwan

(Ajout d'AMD au premier paragraphe, des cours des actions au paragraphe 9) par Max A. Cherney et Wen-Yee Lee

Nvidia NVDA.O a dévoilé une nouvelle puce qui intègre des capacités d'IA directement dans les ordinateurs portables et de bureau, la positionnant ainsi en concurrence avec des sociétés telles qu'Advanced Micro Devices

AMD.O , Intel INTC.O et Apple AAPL.O .

Jensen Huang, directeur général de Nvidia, actuellement à Taïwan pour la conférence Computex, a déclaré lundi que la puce RTX Spark pour PC s'inscrit dans le cadre des efforts menés par Nvidia en collaboration avec Microsoft MSFT.O pour "réinventer le PC" à l'ère de l'IA, après trois ans de collaboration entre les deux entreprises.

Cette puce, qui selon les experts du secteur devrait révolutionner l’interaction avec l’IA, est conçue pour exécuter des agents IA en local plutôt que de s’appuyer uniquement sur le cloud computing.

M. Huang a déclaré que Nvidia avait développé la puce RTX Spark avec l'aide du taïwanais MediaTek 2454.TW .

"Le RTX Spark vise à transformer le PC traditionnel centré sur les applications en un véritable ordinateur personnel doté d’une IA agentique, qui finira par être présent dans tous les foyers dans les années à venir, à mesure que les agents d’IA en périphérie privée deviendront essentiels", a déclaré Neil Shah, cofondateur de Counterpoint Research.

"Ce sera le moment "RTX Spark" pour le segment de l’informatique personnelle, à l’instar de ce qu’ont été l’iPhone, ChatGPT ou DeepSeek."

La nouvelle puce et le processeur central Vera de Nvidia soulignent l’intérêt croissant de l’entreprise pour les produits PC et CPU, M. Huang ayant consacré une grande partie de son discours d’ouverture à mettre en avant la puce RTX Spark et le processeur Vera.

Le processeur Vera est conçu pour les agents IA et compte parmi ses premiers utilisateurs OpenAI, Anthropic et SpaceX, selon le patron de l’entreprise de puces électroniques évaluée à 5.000 milliards de dollars, qui est monté sur scène vêtu de sa veste en cuir noire emblématique.

Les actions d'AMD et d'Intel ont chuté de près de 4% lors des échanges avant l'ouverture du marché américain, tandis que l'action de Qualcomm QCOM.O a reculé de près de 7% et celle d'Apple de 0,6%. Microsoft a bondi de 3,1%, également soutenu par un rebond des valeurs du secteur des logiciels.

VERS DES AGENTS ENTIÈREMENT AUTONOMES

M. Huang s'exprimait en amont du Computex, où se réunissent les dirigeants de certaines des plus grandes entreprises technologiques mondiales. L'accent mis par Nvidia sur les agents IA fonctionnant localement sur du matériel PC faisait écho aux commentaires formulés par Cristiano Amon, directeur général de Qualcomm

QCOM.O , qui s'est également exprimé avant le Computex et a présenté 2026 comme le tournant pour l'IA agentique.

"Il y a deux ans, nous avons évoqué la manière dont l’IA allait transformer l’interface homme-machine et, par conséquent, l’architecture de tous nos appareils informatiques personnels. Et cela commence à devenir une réalité en 2026. C’est pourquoi nous qualifions 2026 d’année des agents", a-t-il déclaré, ajoutant que le secteur était en train de dépasser le stade de l’IA comme simple outil de réponse à des requêtes pour évoluer vers des agents entièrement autonomes.

M. Amon a déclaré que le passage à l’IA agentique rendait inévitable l’informatique en périphérie locale, car les architectures des appareils actuels n’ont pas été conçues pour un fonctionnement autonome en permanence.

"Tous ces appareils actuels ont été conçus pour des actions initiées par l’utilisateur, et non par les agents", a-t-il déclaré.

Lors d’une conférence sur les résultats financiers en mai, M. Huang a déclaré que les nouveaux processeurs centraux Vera de Nvidia lui ouvraient l’accès à un nouveau marché de 200 milliards de dollars.

"Ce (processeur Vera) va être notre nouveau principal moteur de croissance", a déclaré M. Huang lors d’un long discours présentant les derniers produits d’IA de Nvidia et soulignant le rôle central de l’île dans l’industrie technologique mondiale.

M. Huang a qualifié de "pure absurdité" les craintes selon lesquelles l'IA réduirait la demande en ingénieurs logiciels, arguant au contraire que cette technologie stimulerait l'embauche en rendant les travailleurs plus productifs.

"C'est la promesse de l'IA. Le nombre d'ingénieurs, notamment d'ingénieurs logiciels, est en réalité en augmentation. On entend dire que l'IA réduit le nombre d'emplois – c'est une absurdité totale. Elle entraîne au contraire l'embauche d'un plus grand nombre d'ingénieurs logiciels." M. Huang, né à Tainan, une ville du sud de Taïwan, a annoncé la semaine dernière son intention d’investir environ 150 milliards de dollars par an à Taïwan, qu’il a qualifiée d’épicentre de la révolution de l’IA.

Ce discours prononcé au Taipei Music Hall intervient environ deux semaines après qu’il a accompagné le président américain Donald Trump lors d’une visite à Pékin, au sein d’une délégation d’entreprises de haut niveau, pour rencontrer le dirigeant chinois Xi Jinping.

Le salon Computex se tiendra du 2 au 5 juin.