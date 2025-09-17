 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Nvidia : la Chine accentue sa pression
information fournie par AOF 17/09/2025 à 14:22

(AOF) - L'autorité chinoise de régulation de l'internet a interdit aux plus grandes entreprises technologiques du pays d'acheter les puces d'intelligence artificielle de Nvidia , affirme le Financial Times. Cette décision intervient alors que Pékin accentue ses efforts dans ce domaine pour stimuler son industrie nationale et concurrencer les États-Unis.

Selon trois personnes proches du dossier cités par le quotidien britannique, l'Administration chinoise du cyberespace a demandé cette semaine à plusieurs entreprises, dont ByteDance et Alibaba, de mettre fin à leurs tests et commandes du RTX Pro 6000D, un produit spécialement conçu par Nvidia pour le marché chinois.

La Chine avait jugé en début de semaine que Nvidia avait enfreint les lois anti-monopole après l'acquisition du fabricant d'équipements réseau Mellanox Technologies, a déclaré l'Administration d'État chargée de la réglementation du marché à l'issue d'une enquête préliminaire.

