Nvidia investit 3,5 milliards de dollars dans MediaTek

Nvidia a investi 3,5 milliards de dollars dans des obligations convertibles émises par MediaTek, renforçant ainsi son partenariat avec le fabricant taïwanais de semi-conducteurs. L'opération illustre la stratégie de Nvidia consistant à financer des entreprises développant des produits autour de ses technologies afin d'étendre son écosystème dans l'intelligence artificielle. Elle pourrait toutefois alimenter les préoccupations des investisseurs concernant les mécanismes de financement circulaire dans le secteur.

Dans le cadre de cet accord, MediaTek adoptera NVLink Fusion, la plateforme de Nvidia permettant de concevoir des puces d'IA personnalisées compatibles avec les infrastructures et centres de données utilisant ses technologies. Cette intégration doit permettre aux clients de MediaTek de développer leurs propres processeurs tout en bénéficiant de l'écosystème matériel de Nvidia.

Les deux groupes vont également approfondir leur coopération dans les puces d'IA destinées aux ordinateurs personnels et poursuivre leurs travaux sur des plateformes pour les véhicules intégrant des fonctions d'intelligence artificielle. En juin, Nvidia avait déjà présenté RTX Spark, une puce pour PC développée avec MediaTek dans le cadre de son ambition d'adapter l'ordinateur personnel à l'essor de l'IA.