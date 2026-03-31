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Nvidia investit 2 milliards de dollars dans Marvell et lance un partenariat dans le domaine de l'IA
information fournie par Reuters 31/03/2026 à 14:21

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails et d'éléments de contexte aux paragraphes 3 et 4)

Nvidia NVDA.O a investi 2 milliards de dollars dans Marvell Technology MRVL.O , et Marvell rejoindra l'écosystème IA de Nvidia, ont déclaré les entreprises mardi.

Les actions de Marvell ont augmenté de près de 12 %, tandis que les actions de Nvidia ont augmenté de 1,5 % dans les échanges de pré-marché.

L'association facilite la conception d'intelligence artificielle personnalisée par Marvell avec ses propres équipements de réseau et processeurs, ont déclaré les entreprises.

Valeurs associées

MARVELL TECH
87,8100 USD NASDAQ 0,00%
NVIDIA
165,1700 USD NASDAQ 0,00%
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