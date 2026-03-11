 Aller au contenu principal
Nvidia investit 2 milliards de dollars dans le neocloud Nebius pour le développement de ses centres de données d'IA
information fournie par Reuters 11/03/2026 à 14:13

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour des actions dans le paragraphe 2, ajout de détails et de contexte dans l'ensemble de l'article)

Nvidia NVDA.O a déclaré mercredi qu'il investirait 2 milliards de dollars dans la société d'intelligence artificielle en nuage Nebius NBIS.O , s'ajoutant ainsi à la liste croissante d'investissements du principal fabricant de puces dans les entreprises d'intelligence artificielle et l'infrastructure des centres de données.

Les actions cotées en bourse de Nebius, dont le siège est à Amsterdam, ont bondi de plus de 10 % dans les échanges avant bourse.

L'entreprise la plus précieuse au monde investit massivement dans l'écosystème de l'IA et développe l'infrastructure des centres de données, y compris des investissements importants dans des entreprises qui sont souvent ses clients, ce qui soulève des inquiétudes quant aux accords circulaires.

Nebius, un client de Nvidia, déploiera plus de 5 gigawatts de capacité de centre de données d'ici la fin de 2030, ont déclaré les entreprises. Cela représente une puissance équivalente aux besoins de plus de 4 millions de foyers américains.

L'année dernière, Nvidia a accepté de déployer au moins 10 gigawatts de ses systèmes pour OpenAI et a ensuite annoncé un investissement de 30 milliards de dollars dans la startup.

Nebius, tout comme Coreweave CRWV.O , fait partie des entreprises de "néocloud" qui gagnent en importance grâce à des accords très médiatisés visant à fournir une infrastructure d'IA aux grandes entreprises américaines, notamment un accord de 17 milliards de dollars avec Microsoft MSFT.O , et un accord de 3 milliards de dollars avec Meta Platforms

META.O .

Contrairement aux grandes entreprises de cloud qui desservent un large éventail d'industries, les néoclouds se concentrent principalement sur les clients de la technologie et offrent une capacité adaptée à la technologie de l'IA.

"Nebius construit un nuage d'IA conçu pour l'ère agentique", a déclaré Jensen Huang, directeur général de Nvidia, dans un communiqué, ajoutant que le partenariat permettra à l'entreprise de nuage de répondre à la demande mondiale croissante en matière d'intelligence.

L'entreprise de cloud computing a signalé une forte augmentation des dépenses d'investissement, passant à 2,1 milliards de dollars au cours du trimestre de décembre, contre 416 millions de dollars l'année précédente, alors qu'elle redouble d'efforts pour augmenter sa capacité.

