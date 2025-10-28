 Aller au contenu principal
CAC 40
8 216,58
-0,27%
Nvidia investit 1 milliard de dollars dans l'entreprise finlandaise Nokia
information fournie par Reuters 28/10/2025 à 16:37

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le groupe finlandais Nokia

NOKIA.HE a annoncé mardi que Nvidia NVDA.O allait prendre une participation d'un milliard de dollars dans le fabricant finlandais d'équipements de télécommunications.

Valeurs associées

NOKIA
6,414 EUR XETRA +17,99%
NOKIA
4,679 CHF Swiss EBS Stocks -14,24%
NOKIA
4,899 CHF Swiss EBS Stocks +43,67%
NVIDIA
193,9600 USD NASDAQ +1,29%
