Nvidia investit 1 milliard de dollars dans l'entreprise finlandaise Nokia

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le groupe finlandais Nokia

NOKIA.HE a annoncé mardi que Nvidia NVDA.O allait prendre une participation d'un milliard de dollars dans le fabricant finlandais d'équipements de télécommunications.