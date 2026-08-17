Nvidia garantit le financement d'un centre de données OpenAI ; l'action en hausse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

17 août - ** L'action Nvidia NVDA.O a progressé de 0,8 % à 226,90 dollars lundi, après que le géant des puces électroniques a accepté de garantir jusqu'à 105 milliards de dollars pour un centre de données OpenAI dans l'Ohio.

** Cet accord, qui comprend également un investissement de 1,5 milliard de dollars dans la société de développement SB Energy, contribue à garantir la demande à long terme pour les puces NVDA.

** Cet accord est le dernier exemple en date du financement par NVDA d’infrastructures construites à l’aide de ses processeurs d’IA, et pourrait renforcer les inquiétudes des investisseurs concernant les accords de “financement circulaire” entre NVDA et ses clients.

** L'action est en passe d'enregistrer sa plus forte clôture depuis le 14 mai, date à laquelle elle avait atteint un plus haut historique. Elle reste toutefois en baisse d'environ 4 % par rapport à ce cours de clôture du 14 mai.

** NVDA a progressé d’environ 22 % depuis le début de l’année, surperformant la hausse de 15 % enregistrée par le Nasdaq .IXIC .

** Le titre se négocie actuellement à 20 fois les bénéfices attendus, ce qui est bien en deçà de son ratio cours/bénéfice prévisionnel moyen de 35 observé au cours des cinq dernières années, selon les données de LSEG.

** L'objectif de cours médian des analystes s'établit à 286,50 dollars, ce qui laisse entrevoir un potentiel de hausse de 26 %; 59 analystes sur 62 attribuent à l'action la note “acheter” ou “acheter fortement”.