Nvidia gagne du terrain après avoir appris que la Chine avait demandé à Alibaba, Tencent et ByteDance de préparer les commandes de H200
information fournie par Reuters 23/01/2026 à 12:48

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 janvier - ** Les actions du concepteur de puces d'intelligence artificielle Nvidia NVDA.O sont en hausse de 1,7 % à 188,05 $ en pré-marché

** Les autorités chinoises ont indiqué à Alibaba 9988.HK , Tencent 0700.HK et ByteDance qu'ils pouvaient préparer des commandes pour les puces d'intelligence artificielle H200 de Nvidia, ce qui suggère que Pékin est sur le point d'approuver officiellement les importations de composants essentiels au fonctionnement de l'intelligence artificielle, rapporte Bloomberg News, citant des personnes familières avec le sujet

** Les entreprises sont maintenant autorisées à discuter des détails tels que les quantités dont elles auraient besoin, selon le rapport

** Pékin encouragera les entreprises à acheter une certaine quantité de puces nationales comme condition d'approbation - Bloomberg News

** NVDA a augmenté de ~39% en 2025

