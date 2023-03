Nvidia : faut-il acheter l’action en 2023 ?

(Crédits photo : Nvidia - )

Café de la Bourse a passé Nvidia à la loupe. On s'est intéressé à la mission et aux ambitions du groupe, au détail de ses activités ainsi qu'à sa performance financière. On s'est aussi penché sur la configuration technique du cours de l'action Nvidia après l'annonce de ses derniers résultats. Retrouvez notre analyse et notre avis sur l'action Nvidia.

Nvidia : mission et ambitions du géant américain de l'intelligence artificielle

Nvidia a pour mission de devenir un leader technologique mondial et de créer des solutions innovantes qui repoussent les limites de l'informatique, en offrant des performances supérieures pour des applications telles que les jeux vidéo, la création de contenu numérique, l'IA, l'analyse de données et la recherche scientifique. L'entreprise est animée par la conviction que l'informatique est un outil puissant pour résoudre les problèmes les plus complexes de notre monde et améliorer la qualité de vie des gens. Ainsi, Nvidia a ancré dans son ADN le développement de technologies qui ont un impact positif sur la société, telles que l'IA pour la médecine et les soins de santé, l'agriculture durable et la protection de l'environnement.

Quelle est la stratégie actuelle de Nvidia ?

L'entreprise ambitionne d'être le leader mondial dans les domaines de l'IA, des jeux vidéo, de la création de contenu numérique et des solutions pour centres de données. Pour y parvenir, elle concentre ses efforts de développement sur un certain nombre d'initiatives.

Investissement massif en R&D

Tout d'abord, l'entreprise investit massivement dans la recherche et le développement pour développer des technologies de pointe dans ses domaines. L'entreprise est notamment pionnière dans le domaine des cartes graphiques (GPU) qui ont permis des avancées époustouflantes dans le domaine de l'intelligence artificielle et notamment l'utilisation de réseau de neurones dans des applications à grande échelle. En outre, l'entreprise est à l'origine de plus de 7 500 demandes de brevets accordées et en attente dans le monde entier.

Développement d'un écosystème fort de partenaires et d'une communauté de développeur

Nvidia a construit un écosystème solide autour de ses technologies, avec une large communauté de développeurs et de partenaires qui créent des solutions exploitant le matériel et les logiciels de Nvidia. Cet écosystème contribue à l'adoption des technologies de Nvidia et alimente l'innovation dans un grand nombre d'industries. L'entreprise compte plus de 3,5 millions de développeurs dans son programme de développement et plus de 12 000 start-ups dans le monde ont rejoint Nvidia Inception, son accélérateur d'entreprise.

La croissance externe pour agrandir son portefeuille de technologies

Nvidia a procédé à plusieurs fusions et acquisitions stratégiques qui lui ont permis d'élargir son portefeuille de technologies et de capacités. Par exemple, l'acquisition d'Icera en 2011 a aidé Nvidia à développer des GPU mobiles plus avancés. Puis, avec l'acquisition en 2020 de Mellanox, un fabricant de matériel de mise en réseau, Nvidia a étendu sa présence sur le marché des centres de données, aujourd'hui une des verticales principales d'activité. En 2021, NVIDIA a tenté de mettre la main sur ARM, une société de conception de semi-conducteurs, pour prendre une position de leader sur le marché des cartes graphiques. En dernier lieu, l'opération a été abandonnée : les deux entreprises auraient probablement dû apporter des changements considérables à leur accord pour le faire passer par le processus réglementaire de respect de la concurrence.

Forces et faiblesses de Nvidia

Présentation des activités de Nvidia

Nvidia est une entreprise américaine spécialisée dans le développement de technologies informatiques avancées, principalement axées sur les cartes graphiques, les processeurs et les systèmes d'intelligence artificielle (IA). L'entreprise a été fondée en 1993 par Jensen Huang, Chris Malachowsky et Curtis Priem, et son siège social est situé à Santa Clara, en Californie. Les activités de Nvidia se concentrent sur le développement de cartes graphiques, de processeurs, de systèmes d'IA et de deep learning, ainsi que des solutions pour centres de données. L'entreprise est largement considérée comme un leader de l'industrie dans ces domaines, avec une forte présence dans de nombreux secteurs, tels que les jeux vidéo, la création de contenu numérique, la recherche scientifique, la médecine et l'analyse de données.

Les activités de NVIDIA peuvent être divisées en trois principales branches d'activités. Voici un aperçu de chacune de ses activités et du pourcentage du chiffre d'affaires (CA) qu'elles représentent.

Les cartes graphiques et les processeurs (55 % du CA)

Nvidia est essentiellement connue pour sa gamme de cartes graphiques pour ordinateurs, ainsi que pour ses processeurs, tels que la gamme de processeurs Tegra. Les cartes graphiques Nvidia sont utilisées par les joueurs et les professionnels pour des applications nécessitant des graphismes haute performance, comme la création de contenu numérique, la modélisation 3D, l'animation et les jeux vidéo. Les processeurs Tegra, quant à eux, sont utilisés dans des appareils mobiles tels que les tablettes, les smartphones et les consoles de jeux portables.

L'IA et le deep learning (25 % du CA)

Nvidia est également un leader dans le domaine de l'IA et du deep learning. L'entreprise développe des systèmes d'IA complets, basés sur des processeurs graphiques (GPU) spécialement conçus pour accélérer les calculs d'IA et de deep learning. Ces systèmes sont utilisés dans de nombreuses applications, notamment la reconnaissance vocale, la traduction automatique, la reconnaissance d'images, la sécurité informatique, la médecine et l'analyse de données.

Les centres de données (20 % du CA)

Enfin, Nvidia fournit des solutions pour les centres de données, notamment des processeurs graphiques (GPU) pour l'accélération des calculs informatiques, des logiciels d'analyse de données et des solutions de stockage de données. Ces solutions sont utilisées dans des centres de données pour des applications telles que l'analyse de données massives, le traitement de transactions financières, la recherche scientifique et l'apprentissage automatique.

Répartition du chiffre d'affaires Nvidia par industrie cible et par pays

Le CA Nvidia par secteur d'activité se ventile entre jeux (46,3 %), stockage de données (39,4 %), visualisation professionnelle (7,8 %), automobile (2,1 %) et autres (4,4 %). La répartition géographique du CA Nvidia est la suivante : États-Unis (16,2 %), Taïwan (31,7 %), Chine (26,4 %) et autres (25,7 %).

Analyse fondamentale de Nvidia

Résultats Nvidia de l'année 2022

Nvidia a publié ses résultats du dernier trimestre 2022 et de l'année entière le 22 février dernier. À l'occasion, Jensen Huang, fondateur et CEO de Nvidia, a déclaré : « L'IA est à un point d'inflexion, et se prépare à une large adoption dans tous les secteurs. […] Des startups aux grandes entreprises, nous constatons un intérêt accéléré pour la polyvalence et les capacités de l'IA générative. […] Nous sommes prêts à aider nos clients à profiter des percées de l'IA générative et des grands modèles de langage. Notre nouveau supercalculateur d'IA, avec le H100 et son moteur Transformer Engine et la matrice réseau Quantum-2, est en production. […] Le secteur du jeu se remet de la récession post-pandémique, et les joueurs adoptent avec enthousiasme les nouveaux GPU de l'architecture Ada avec le rendu neuronal de l'IA », a-t-il déclaré.

Chiffre d'affaires Nvidia stable d'une année sur l'autre à 26,97 milliards de dollars

NVIDIA annonce un chiffre d'affaires pour le quatrième trimestre se terminant le 29 janvier 2023 de 6,05 milliards de dollars, en baisse de 21 % par rapport à l'année dernière et en hausse de 2 % par rapport au trimestre précédent. Pour l'exercice 2023, le chiffre d'affaires a été de 26,97 milliards de dollars, stable par rapport à l'année précédente.

Marge brute en baisse de 8 points de base

La marge brute baisse de 8 pts de base, passant de 56,9 % à 64,9 % entre l'exercice précédent et cet exercice.

Résultat d'exploitation et résultat net en baisse de plus de 50 %

Le résultat d'exploitation de Nvidia sur l'exercice s'est élevé à 4,22 milliards de dollars, en baisse de 58 % par rapport au résultat d'exploitation de l'année précédente (10,04 milliards de dollars) De même, le résultat net est passé de 9,75 milliards de dollars à 4,37 milliards de dollars, soit une baisse de 55 %. Le bénéfice par action est de 1,74 dollar, en baisse de 55 % par rapport à l'année précédente.

Trésorerie de 13,30 milliards de dollars, en baisse de 37 %

La trésorerie de Nvidia s'élevait au 29 janvier 2023 à 13,30 milliards de dollars, soit 37 % de moins que le 29 janvier 2022 (21,21 milliards de dollars).

Perspectives Nvidia pour 2023

Les perspectives de Nvidia pour le premier trimestre de l'exercice financier 2024 (année 2023 majoritairement) sont les suivantes : le chiffre d'affaires devrait s'élever à 6,50 milliards de dollars, plus ou moins 2 %. La marge brute devrait être de 64,1 %, plus ou moins 50 points de base.

Analyse technique de Nvidia

Analyse graphique du cours de bourse de l'action Nvidia

Analyse technique de l'action Nvidia

Sur les 12 derniers mois, l'action Nvidia est en hausse de 11,9 %. L'action Nvidia performe mieux que son indice de référence, le Nasdaq 100, qui dans le même temps baisse de 7,7 %. Les trimestres deux et trois de 2022 ont donné lieu à une baisse du cours de bourse de Nvidia, comme de l'ensemble des valeurs technologiques. Ces dernières ont particulièrement souffert dans un contexte de remontée des taux d'intérêt et de resserrement de la politique monétaire pour faire face à l'inflation. Ainsi, le cours de l'action Nvidia a atteint son sommet des 12 derniers mois fin mars 2022, et a laissé ce niveau derrière lui pour le reste de la période.

Mais la configuration technique nous donne le sentiment que le cours de l'action Nvidia s'y dirige à nouveau. En effet, le cours de Bourse de Nvidia a inversé la tendance dès la fin d'année 2022 en évoluant dans un couloir haussier (en gris sur le graphique). En outre, le cours de l'action Nvidia a récemment quitté la borne supérieure de ce couloir, accentuant la hausse du titre Nvidia. Le prochain niveau de résistance est bel et bien le niveau de 285 dollars. La tendance est haussière à court et moyen terme, avec une moyenne mobile à 50 jours (en noir sur le graphique) au-dessus de la moyenne mobile à 100 jours (en rouge sur le graphique) ; et une moyenne mobile à 20 jours (en vert sur le graphique) qui évolue au-dessus de la moyenne mobile à 50 jours. La MACD est positive et au niveau de sa ligne de signal et le RSI stochastique est en zone neutre.

Notre avis sur l'action Nvidia

L'avenir de Nvidia semble reposer sur l'intelligence artificielle, et le marché adore cela. Bien que son quatrième trimestre ait été marqué par une baisse de 21 % du chiffre d'affaires en glissement annuel et un plongeon de 58 % des bénéfices d'exploitation, l'action Nvidia a décollé le lendemain de la publication des résultats, progressant de 14 %. Rappelons que Nvidia avait été punie par le marché : après 13 années de marché haussier qui se sont terminées brusquement en novembre 2021, l'action du fabricant de puces a fortement chuté l'année suivante, perdant près des deux tiers de sa valeur. Depuis son plus bas niveau de 2022, l'action Nvidia a gagné 88 %, et elle a augmenté de 67 % rien qu'en 2023. Le cours de l'action Nvidia est encore loin de son pic de 330 dollars, mais il semble clair que le marché considère Nvidia comme une valeur essentielle à l'essor de l'IA.

D'ailleurs, en considérant que Nvidia possède pratiquement tout le marché des processeurs graphiques (GPU) avec une part d'environ 86 % (Advanced Micro Devices et Intel arrivent loin derrière), on ne peut franchement pas lui donner tort. En outre, la promesse d'avenir de Nvidia de fournir des services cloud “d'IA génératives” (Open AI, Chat GPT) a emballé les investisseurs : cela permettra aux entreprises de créer organiquement du texte, des images ou même de l'engagement client, plutôt que de s'appuyer sur des données existantes. C'est peut-être la promesse, mais Nvidia est une action tout de même chère après sa forte hausse. Elle se négocie à 88 fois les bénéfices, 48 fois les estimations de bénéfices à terme et 18 fois les ventes. Il y a beaucoup d'euphorie par rapport à l'intelligence artificielle, et les investisseurs feraient mieux d'attendre que l'action Nvidia revienne à des valorisations moins enthousiastes avant d'éventuellement se positionner.

